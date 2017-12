Zo maakt olijke, vrolijke Joke heel Pelt (en de rest van kijkend Vlaanderen) gelukkig De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 31 Marc Coenegracht

22u46 393 VIER TV Zo snel kan het gaan in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Na welgeteld één aflevering is actrice Joke Emmers de nieuwe ster in de VIER-quiz. Ze mocht al eens schitteren in ‘Callboys’, waar ze in haar blootje een even blote Matteo Simoni mocht binnen draaien, maar met haar overwinning in ‘De Slimste mens’, en vooral met haar stralend enthousiasme, is de 27-jarige Joke helemaal klaar om de wereld te veroveren.

De actrice uit het Limburgse Pelt charmeerde door een aanstekelijke lach, een ontwapenende eenvoud, een prikkelende want kinderlijke drang om te scoren en te winnen en hoog knuffelgehalte.

Joke Emmers kwam dus, Xavier Taveirne ging. Hij had niks meer te winnen, want meer dan een derde plaats in de lijst van beste spelers was niet haalbaar. Dus liet Eén-presentator Xavier Taveirne zich na vijf opeenvolgende rechtstreekse overwinningen simpelweg naar huis spelen. Als hij op donderdag 21 december Slimste Mens 2017 wil worden, zal hij sowieso moeten afrekenen met Goedele Wachters en Dalilla Hermans.

En dan was er nog de ronduit passieve deelname van Pamuk, de viervoeter van Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. Schitterende hoop wol die nagenoeg roerloos een avond lang op de studiovloer bleef liggen. En naar de finale toe steeds meer richting Xavier Taveirne kroop. "Ik heb het al door. Het is hier duidelijk één tegen allen", lachte Xavier. Om wat later in de finale tegen Sammy in schoonheid afscheid te nemen. Taveirne zal pas op dinsdag 19 december terug in de arena komen.

De leukste quotes

Joke Emmers (wie is Joke?): "De actrice die in Callboys iets deed waar wij allemaal jaloers op zijn, Matteo Simoni binnen doen".

Joke (of ze Slimste Mens kan worden): "Ik ben zeker dat dat niet het geval zal zijn. Ik zit hier naast twee titanen". Erik: "Twee Callboys en hun hond".

Joke: "Overal waar je bij ons komt krijg je vlaai". En Jonas: "En als dat op de dag is dat de koe geen vlaai heeft gelegd?"

Erik (over Xavier): "Vijf keer gewonnen. Volgens mij zou jij zelfs aan een echte quiz kunnen deelnemen".

Xavier (over gesprek met Joke): "Dat gesprek op Radio1 duurde veel langer dan voorzien omdat …". Jonas: "Zij van Limburg is…". En Joke: "Seg, niet van die moppen. Wat is me dat nou. Begin maar opnieuw". En Xavier: "Dat was een heel leuk gesprek".

Marc-Marie (over Pamuk, de hond van Sammy): "Als je heel snel kijkt is het een kleedje. Als hij zo ligt is het net een jas. Hij heeft een blauwe tong". Jonas: "Het is een liberaal trekje".

Erik (over zijn tanden): "Vroeger had ik konijnetanden. Nu, nu is alles in orde met mijn tanden".

Sammy: "Ik zal blij zijn als ik 60 kan worden. Ik ben een gigantische hypochonder en denk dat ik aan van alles ga sterven. Als ik nu een contract zou kunnen tekenen dat ik 60 kan worden, ik zou het haast tekenen. Ik ben altijd bang om ziek te worden".

Marc-Marie (bij het antwoord dat libellen zich voor dood laten vallen als ze niet willen paren): "En dan zullen er toch wel libellen zijn die denken ach nou ja…".

Jonas (tegen Erik): "Ge moet oppassen met zo te lachen want Pamuk (de hond van Sammy) gaat denken dat ge zo’n groot piepspeeltuig zijt".

Jonas (die alweer een, weliswaar flauwe, running gag heeft, dit keer over het dragen van grijze sokken): "Ik draag Rony Hilfiger, Ludo Boss en mijn broek is van Empario Ermoni. Ik dacht, we zitten in een soort namaakquiz, dus…"

Hilarische momenten

Marc-Marie wil weten of Xavier gestudeerd heeft. Die laatste heeft de vraag niet helemaal beet: "Neen. Ik heb een aantal pogingen gedaan. Maar dat is meestal geëindigd met een fles wijn die open ging". Waarop Marc-Marie duidelijk maakt dat hij het over studies heeft. En Xavier:"A ja. Communicatie. Er was ruis tussen zender en ontvanger…".

Jonas wil een gevoelig moment in de quiz: "Hoe ik mijn 10ste verjaardag voorstel? ’s Morgens word ik wakker naast mijn vriendin die nu prachtig is en dan nog altijd prachtig zal zijn. We bedrijven nog eens de liefde. ’s Middags doen we onze allermooiste kleren aan en we gaan naar een chique 3-sterrenrestaurant en ’s avonds nodig ik alle vrienden uit en drinken we drie flessen Chateau Petrus. Daarna gaan we op bed liggen en slapen zachtjes in zonder spijt. En ’s anderendaags hetzelfde: poepen, eten, zuipen, poepen, eten, zuipen. Tot ik 110 ben".

Xavier gokt op twee meter afstand bij een vraag hoe kort je best met twee in bed ligt. Waarop Erik: "Dat zat erbij als mopje".

Erik Van Looy geraakt nog eens in een slappe lach nadat hij een mopje had gehoord bij een vraag.

Marc-Marie is helemaal op dreef als hij uitgebreid vertelt hoe hij bij zijn geboorte na drie dagen werd gedoopt in de kerk. Uitgerekend op kerstdag.

Kantelmomenten

Xavier past zijn geliefde tactiek toe en haalt snel een pak seconden binnen tijdens de ogenschijnlijk onbelangrijke ‘Open Deur’-ronde.

In de ‘Puzzel’-ronde zet Joke voor het eerst haar voet. Xavier is de verliezer van deze ronde.

In de fotoronde verliest Xavier veel tijd omdat hij liedjes moet zingen. Sammy kent een dipje, Joke speelt matig.

De filmpjesronde is best spannend. Bij de vraag over ‘Women’s March’ van Sammy gaan Joke en Xavier met de seconden aan de haal. Joke scoort daarop een perfect rondje en laat dat ook merken. Xavier kan nog winnen maar haspelt bij zijn filmpje over de brand in de Innovation in 1967 Paul-Henri Spaak en Paul Vanden Boeynants door elkaar.

De finale is duidelijk niks voor Xavier. Sammy scoort liefst zestien goede antwoorden op 8 vragen, Xavier komt aan een magere zes antwoorden. Op vier vragen weet hij geen enkel antwoord te bedenken. Exit Xavier Taveirne.

De eindscore (voor het finalespel)

Joke Emmers 427 sec.

Xavier Taveirne 363 sec.

Sammy Mahdi 231 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Xavier Taveirne 6 deelnames 5 overwinningen

4. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

5. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

6. Barbara Sarafian 5 deelnames 1 overwinning

7. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

8. Linde Merckpoel 4 deelnames 1 overwinning

Nieuwkomer

Burgemeester Bart Somers