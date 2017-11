Zo maakt ‘de Styx’ een einde aan onwaarschijnlijke onemanshow van Herr Seele De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 13 Mark Coenegracht

22u57 0 VIER Herr Seele, Bill Barberis en Dalila Hermans. TV Van een opvallende passage gesproken! De makers (en jawel, ook de kijkers) gaan zich de doortocht van Peter Van Herzeele, zeg maar Her Seele, nog lang herinneren. Hij maakte zonder veel poespas van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ een soort onemantalkshow-totaalspektakel en speelde in de finale zowaar ook nog acteur Bill Barberis haast naar huis. Enkel ‘de Styx’, het vijfde juiste antwoord op de vraag ‘Wat weet je over Hades’, stak daar een stokje voor.

Naar eigen zeggen had hij gedurende zes maanden het programma bestudeerd en speciaal abonnementen genomen op ‘Dag Allemaal’ en ‘Story’, maar of Herr Seele, ooit één keer naar ‘De Slimste Mens’ heeft gekeken voor aanvang van de opnames is twijfelachtig. Tenzij de 58-jarige Van Herseele een prima acteur is...

Seele struinde door de studio, sabbelde nu en dan open en bloot aan een heupfles naar eigen zeggen gevuld met Japanse whisky – verdomd heet spel blijkbaar, want aan het einde van de uitzending zorgde een goeie slok voor een piepende Van Looy -, zette de boel geregeld op stelten en maakte zonder veel poespas van de VIER-quiz een one man totaalspektakel, waarbij zelfs topjurylid Philippe Geubels in de schaduw van Herr Seele verdween. Van Maaike Cafmeyer was helemaal geen spoor te bespeuren.

"Clevere dame, snelle gast en nar"

Geen domme jongen, nochtans die Van Herzeele. Feilloos fileerde hij het programma. "De formule is heel simpel. Je hebt een heel clevere dame, een snelle gast en je hebt de nar van dienst. De nar kan dit niet winnen. Ik ga me dus concentreren op die laatste ronde", zo maakte Seele bij aanvang duidelijk. Net een uur later miste hij enkel het antwoord ‘Styx’ om Bill Barberis naar huis te sturen. Eén woordje maar. En dus moest Her Seele zich willens nillens beperken tot één one man show. Beetje jammer…

Zoals Seele had voorspeld, won Dalilla Hermans alweer. Ze heeft er nu acht deelnames opzitten, mag naar een negende aflevering en springt dus sowieso over VRT-nieuwsanker Goedele Wachters. Vrouwen aan de macht voorlopig. Zo straf zelfs dat Dalilla ook met een voedselvergiftiging kan winnen. Dat is wat ze vorige week woensdagavond deed.

De leukste quotes

Erik (tegen Herr Seele): ‘Welkom. Ik ben grote fan’.

Her Seele: ‘Het zou een mirakel zijn als ik hier vanavond zou winnen. De formule is heel simpel: je hebt een heel clevere dame, een snelle gast en je hebt de nar van dienst. De nar kan niet winnen. Ik ga me dus gewoon concentreren op die laatste ronde’.

Seele (over zijn tegenstanders): ‘Ik ken ze haar noch pluim’.

Seele (over zijn echte naam): ‘Peter Van Herseele. Dat wil eigenlijk zeggen de heirweg en de zaal. Een zaal aan de heirweg’.

Bill (over Seele): ‘Hij maakt me rustig’.

Geubels (tegen Seele, nadat die zegt dat je geen gesloten mossel mag eten): ‘Dat moet je eens tegen Weinstein zeggen… Mijn excuses’.

Seele: ‘De laatste decennia mag je geen alcohol drinken op tv. Maar allez, een goeie talkshow dat moet toch kunnen’ (waarop hij recht staat en Maaike een slok laat proeven).

Geubels (heeft het over pico bello. En over paella, waarop Van Looy zegt dat dat laatste Spaans is). En Geubels: ‘Hoe denk je dat ze dat in Italie bestellen?’

Erik (tegen jury): ‘Slapen jullie lepeltje-lepeltje?’ Maaike: ‘Wij zijn wel geen koppel hé’. En Geubels: ‘Maar, ja!’

Seele (na de filmpjesronde, over Dalilla): ‘Wat heeft ze eigenlijk gedaan?’ Waarop Erik: ‘Zij heeft het spel gewonnen’.

Erik (over de quiz): ‘Er was ook vandaag weer geen houden aan de orkaan Dalilla’.

Hilarische momenten

Herr Seele (begint een monoloog tegen Erik): ‘Hij heeft me goed bij mijn kloten gehad. Ik heb zes maanden op dat programma gestudeerd. Ik heb een abonnement genomen op de vakpers met Dag Allemaal en Story. Ik heb Het Laatste Nieuws gekocht en niet gelezen. Het Nieuwsblad gekocht en niet gelezen. Ik ben al zes maanden bezig met mogelijke trivia. Dingen die ik liever niet zou willen weten. Wie is Stan Van Samang? Wat kan mij dat schelen. Ik heb eigenlijk een soort inburgeringscursus gedaan in Vlaanderen… Als je in Oostende woont, woon je op de grens van het land. Ik ben nooit een echte Vlaming geworden. Door dit programma is dat duidelijk geworden’. Waarop Geubels: ‘Zijn er nog vragen?’

Na nauwelijks negen minuten quiz, grabbelt Seele een flacon met sterke drank uit zijn binnenzak. Hij zal zich de rest van de uitzending regelmatig enige moed in drinken. Geubels vindt Seele een ‘fantastische man’, waarop Cafmeyer de twee vergelijkt: ‘Hij moet maar in de spiegel kijken en een bril opzetten’. En Geubels: ‘Nu weet ik hoe ik er ga uitzien als ik anorexia ga hebben. Juist nog die kledingcontainer vinden’.

Her Seele praat over zijn favoriete parfum: ‘Ik hou van Bormo Dageraad parfum’. Hij bedoelt wellicht Bormo Morgenrood’.

Kantelmomenten

Haast traditioneel loopt Dalilla van bij de start uit in de score. Voor het eerst verliest ze in de ‘Puzzel’-ronde wel veel tijd.

Opmerkelijk, de drie kandidaten scoren elk zeven goede antwoorden in de filmpjesronde. Het is Bill Barberis die het evenwel laat afweten door veel tijd te verliezen.

De filmpjesronde kan niet voor enig verschil zorgen. Elke kandidaat weet vier goede antwoorden te produceren. Met Dalilla als laatste kandidaat, is de quiz beslist.

In de finale blaast Barberis Seele weg, maar toch ontsnapt de acteur op het nippertje aan de exit. Na vier vragen heeft Seele welgeteld één juist antwoord gegeven, tegenover 12 voor Bill. Maar met een vraag over Hades knalt Seele er vier juiste antwoorden uit. Hij kan Barberis zelfs uitschakelen, maar hij kent het vijfde antwoord (Styx) niet en kijkt plots tegen een 15-12 score. Met de poepsimpele vraag ‘wat weet je over Tine Embrechts’ is het lot van Seele bezegeld.

De eindscore (voor het finalespel)

Dalilla Hermans 348 sec.

Herr Seele 291 sec.

Bill Barberis 204 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 8 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Bill Barberis 3 deelnames 1 overwinning

Thijs Vanneste 3 deelnames 1 overwinning

Frances Lefebure 3 deelnames 1 overwinning

6. Jens Dendoncker 3 deelnames

7. Magaly Rodriguez Garcia 2 deelnames 1 overwinning

8. Bartel Van Riet 2 deelnames

9. Rob Vanoudenhoven 1 deelname

Dominique Deruddere 1 deelname

Sean Dhondt 1 deelname

Xavier Malisse 1 deelname

Stijn Vandevoorde 1 deelname

Heidi Van Tielen 1 deelname

Her Seele 1 deelname

Nieuwkomer

Elodie Ouedraogo