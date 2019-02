Zó maak je dus indruk als verleider: aflevering 2 van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

15 februari 2019

22u40

Bron: Eigen berichtgeving 2 TV De verleiders banen zich een weg naar het hart van de dames zoals een paling door 't groen. Terwijl zij hun gevoeligste kant in de verleidingsstrijd werpen, laten de verleidsters vooral hun achterkant spreken. Tot grote benauwenis van Roger.

Eerder in Temptation Island:

Tegen de verwachtingen in mochten de koppels dan toch geen laatste romantische nacht met hun geliefde doorbrengen, maar werden ze hardhandig weggerukt door de verleidsters. Terwijl de heren een zwembadfeestje voorgeschoteld kregen, moesten de dames met hun temptation in één kamer slapen.

Dag twee op Temptation Island.

De verleidsters sloegen afgelopen nacht de heren gade en menen nu al te weten wie er sneller zal kraken dan een flesje champagne.

Heikki? Het communicantenzieltje dat daar vredig ligt te slapen?

Veel tijd om te praten kregen Roger en Heikki niet. Ze werden onderbroken door twee verleidsters die hun verrukkelijke spijzen kwamen aanbieden.

Een zelfsamengesteld ontbijt, met name.

Roger kon zich niet snel genoeg uit de voeten maken.

En verzon een excuus dat hij nooit eet op een nuchtere maag (…)

Heikki snapte er niks van.

Buiten de kamer voorzag Roger de crew van uitleg:

Interessant. Aan de andere kant van het eiland zat je vriendin namelijk wel lekker te smikkelen met verleider Maxime. Ze had namelijk geen andere keus dan naast hem te ontwaken.

Tijd voor de vrouwen om hun villa op te zoeken.

En daar sloofden al twee zich uit.



Dat en feilloze dictie.

Rick had al effe geen aandacht meer gehad en besloot iedereen te alarmeren van zijn komst.

***Pooooooojjnnggggg***

Nee.

Rick voerde naar aloude traditie z’n small talk routine op, maar week een beetje af van het script met een nogal tendentieuze opmerking.

Waarop hij snel op het onderwerp van de vorige avond overschakelde.

Heikki rook z’n kans om de kwaliteit van het snoepgoed te bekritiseren.



Lol.

* Insert: krekelgeluid *

De mannen mochten elk één verleidster uitkiezen om mee op date te gaan.

Heikki koos voor Klaasje.

Sidney ging voor de exact omgekeerde aanpak.

Roger zag zich gewrongen. Lizzy niét mee op date nemen, betekende dat hij de temptation niet aanging.

Van de zenuwen raakten z’n tongspieren verlamd. Hij kon amper nog voornamen correct uitspreken.

Aan de andere kant van het eiland kregen ook de vrouwen bezoek. Zij hadden de nacht al doorgebracht met hun temptation en dus mochten ze nu speeddaten met alle vrijgezellen.

De verleiders voelden zich zeker van hun stuk.

En vonden al snel een makkelijke prooi in Milou, die al vaak bedrogen werd in vorige relaties.

Verleider Jaymie wist perfect welke gevoelige snaar hij moest bespelen.





Een beetje...



Aan de andere kant van het eiland kampte haar vriend Heikki alweer met darmklachten.

Ditmaal, lagen de stuurtechnieken van Klaasje aan de basis.

Roger beet z’n tanden stuk op zijn date met Lizzy.









Terug naar de speeddate. Waar ook Giorgio zijn beste versiertruken bovenhaalde.

Eerder een antieke verleider, aan je openingszin te horen.

‘Kinderen doen’ daar staan gevangenisstraffen op, maar de cliché-aanpak leek wel aan te slaan bij de dames.

Jouw lievelingsfilm, Giorgio?

Kicken?

Voor een 5-jarige...

Ok, je bent de kwaadste nog niet.

Verderop had Rodanya’s vriend Morgan vlinders in de buik.

Maar dat lag niet aan zijn date met Demi. Op geen enkel moment wilde Morgan dat zijn vriendin dubbelzinnige beelden van hem te zien zou krijgen en wilde hij zich zo voorbeeldig mogelijk gedragen. Hij besloot zelfs om volledig out of the blue een toespraak voor veilige seks te geven.

Want een rubbertje dragen….

Pruh-cies.

Ook Sidney deed uit de hoogte tijdens zijn date.

Hé Sid, wat doe je daar zo high in de sky??

De bemanning evenmin.

Komt ie:

De drekkige date overleefd Naomi?

Maar het spel werd nog vuiler... Wat een ontspannende dag leek voor de koppels en de vrijgezellen, werd ’s avonds bittere ernst.

De verleidsters zakten in colonne af naar het resort van de dames om er hun gif te spuiten.

Come on Ayleen! Jij mag als eerste.

Groove Armanda, jij bent de volgende.

Nu jij Kimberly! Heb jij een pop reference in gedachten?

Magnifico-o-o-o-o!

Kan jij erover Emma?

Hmmm, die ken ik niet. Willy Sommers?

Eenmaal uitgeraasd trokken de verleidsters terug resort-waarts en lieten ze de dames nog even hun rug zien zodat er nog een mes kon ingeplant worden.

De dames hielden vol dat ze niet onder de indruk waren van de verleidsters, maar konden de gifaanval toch niet zo makkelijk van zich afschudden.

Milou besloot haar zorgen opzij te zetten tijdens een zwempartijtje met verleider Jaymie.

Haar vriend Heikki maakte het op zijn beurt gezellig met verleidster Ayleen.

Ze leerden veel van elkaar.



En Ayleen maakte indruk met haar talent voor hoofdrekenen.

Maar dan gebeurde er iets vreemds…

Milou ontbood verleider Jaymie naar haar kamer.

Die kamer telde zo oneindig veel ramen dat ze met moeite alle gordijnen alleen dicht kreeg.

Gentleman Jaymie hielp haar een handje.

Maar dat was niet het enige, zo bleek…

Hoe het verder afloopt, lees je volgende week!

Bij leven en welzijn,

TABEE!