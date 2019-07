Zo leven de flamboyantste families van Groot-Brittanië: herbekijk hier ‘Telefacts Zomer’ Redactie

09 juli 2019

23u30

Bron: Telefacts Zomer 1

Telefacts Zomer volgt de meest flamboyante families van Groot-Brittanië, die maar al te graag uitpakken met hun dure sportauto’s, gigantische villa’s en luxe feestjes. Hun motto: ‘work hard, play harder’.

Ze hebben allemaal in korte tijd een fortuin opgebouwd, door te werken, door op te vallen op tv of het internet, of door gewoon op het juiste moment in de juiste business te stappen. En als de miljoenen binnenrollen, kan het feesten beginnen. Luxueuze villa’s, raceauto’s, alle kinderdromen worden werkelijkheid voor de nieuwe rijken.