Zo leerde Laura Tesoro de man van haar leven kennen

05 augustus 2020

14u35

Laura Tesoro (23) is al twee jaar samen met haar vriend Jordan. In het VTM-programma ‘De Zomer Van’ vertelt de zangeres woensdagavond hoe ze haar grote liefde heeft leren kennen. “Ik was naar een voetbalwedstrijd op groot scherm gaan kijken en Jordan was daar barman”, verklapt Tesoro. “Iedereen ging die avond bier halen, maar ik wilde één deftige cocktail en nadien water, want ik moest de volgende dag werken. Ik ging in mijn eentje naar de bar en daar zag ik dan voor het eerst Jordan. Ik vond dat een heel erg knappe barman. (lacht) Toen het mijn beurt was, vroeg ik een Hugo, maar hij verstond de hele tijd ‘Duvel’. Ik lag plat van het lachen. En dan kwam hij toch terug met een Duvel. Ik ben daar uiteindelijk de hele avond Hugo’s blijven halen. Dat heb ik me de volgende ochtend wel beklaagd, maar het was het waard. Tegen het einde van de avond had ik z'n nummer. Als ik nooit een Hugo was gaan bestellen, dan had ik de man van mijn leven nooit ontmoet.” Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.