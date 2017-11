Zo kwam Erik op het idee om Katrin Lohmann uit te nodigen MVO

Ha-llo man, een dildoburger en 'voorzichtig op de baan, he'... Zo kwam Erik Van Looy op het idee om Katrin Lohmann uit te nodigen voor 'De Slimste Mens', toch volgens dit reclamespotje van Lotto.

De dramatherapeute die in Duitsland werd geboren maar in ons land carrière maakte als actrice, speelde al mee in series als 'De Ronde' en 'Professor T', maar de meeste Vlamingen kennen haar - duidelijk net als Erik - vooral van haar rol als Fonda in 'Callboys'.

