Zo heeft acteur Stefaan Degand een overvaller afgeschrikt BDB

26 augustus 2020

22u15

Bron: VIER 0 TV Naast een goeie acteur is Stefaan Degand (41) ook een stoere kerel. In ‘Het Rad’ verklapte hij woensdagavond hoe hij een overvaller de stuipen op het lijf joeg.



In zijn studententijd beleefde Stefaan Degand een bang moment. “Toen ik op zondagavond met de laatste trein rond 23u30 in Antwerpen arriveerde, stapte er een man op me af met een mes”, vertelde de acteur, die letterzetter van dienst was in ‘Het Rad’. “Terwijl hij tegen me stond, eiste hij dat ik al m’n geld moest afgeven.”

Daarop ging Degand als een echte acteur improviseren. “Zonder nadenken zei ik: ‘Ik kan alles aan je geven, maar dan leef je over een halfuur niet meer’. Hij liet meteen het mes vallen en zette het op een lopen. Daarna heb ik dan wel al m'n geld opgedronken op café”, grapte hij.