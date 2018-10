Zo hakt VTM-gezicht Julie Colpaert de tegenstand vakkundig in de pan Mark Coenegracht

15 oktober 2018

22u57 1 TV Twee heren tegenover één dame. Het is min of meer de verhouding van de kandidaten voor het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, die tijdens de eerste aflevering perfect wordt gerespecteerd. VTM-journalist Julie Colpaert stuurde meteen een eerste man naar huis. Ze won zonder toeters en bellen, maar speelde wel bijzonder intelligent.

Mooie start alvast van het zestiende seizoen van ‘De Slimste Mens’. Met een allesbehalve spraakmakende aflevering, maar wel met exact 4.093 seconden, of iets meer dan 72 minuten, entertainment, humor en quiz. Volgens het oude, bekende recept. De makers sleutelden wel wat aan de grafieken van de quiz. In het logo van het spel is ‘Slimste’ en ‘Mens’ nu met een soort digitale spuitzak neergezet. Ook de kleuren van de bordjes voor de verschillende ronden zijn wat feller, net als de seconden-aanduiding. Het is zowat de allergrootste verandering voor het programma dat geen grote wijzigingen nodig heeft. Never change a winning team, weet u wel.

De openingsaflevering kreeg met Julie Colpaert, tot voor enkele weken nog betrokken in een intern oorlogje binnen de VTM-redactie, de juiste winnaar. Ze was naar eigen zeggen héél erg zenuwachtig, maar daar viel weinig van te merken. Stralende glimlach, mooie verschijning, open houding, zonder erg op te vallen. Moest ook niet, want tegenstander Saïd Boumazoughe bleek het pruttelend vulkaantje te zijn. Stijf van de stress, maar wel aflopend als een wekker die op half zeven staat. Niels Albert, gewezen wereldkampioen veldrijden, was de verrassing van de avond. Gortdroge humor, amper op de hoogte van de do’s en dont’s van deze quiz en dus aan het einde van de aflevering de eerste verliezer.

De drie kandidaten waren niet te beroerd om zowel te zingen als een voorhistorische kreet te produceren. Vooral Saïd liet zich daar kommerloos gaan. De vakjury, met het olijke, vrolijke duo Jeroom en Jonas Geirnaert, was duidelijk aanwezig, zonder door te drukken. De grap om het kale hoofd van Jonas was heerlijk. De opmerkingen van Jeroom steeds weer op het randje. Al werd hij met dank geholpen door Niels Albert, die o.a. verwees naar het nachtkastje van diens vriendin. Met daarin wellicht geen T-Rex, maar mogelijk wel een Tarzan…

De 5 leukste quotes

- Saïd (over zijn familienaam): ‘Is van Berberse origine. Betekent 'diegene die de oren afkapt'. We stammen af van een piratenstam. ’t Is daarom dat ik lijk op Jack Sparrow. Sparrow van den Aldi’.

- Saïd (of hij Niels Albert kent): ‘Jaja. Ik heb ooit een fiets van hem gestolen’.

- Niels Albert (over zijn hartproblemen): ‘Ik kan perfect 100 jaar worden, maar ik mag geen topsport meer doen… Mijn vriendin doet thuis alle werk. Dat is de perfecte verdeling’.

- Jeroom (op de vraag of hij wel eens last heeft van schimmels): ‘Als gij daar blijft staan niet’.

- Erik (tegen Niels): ‘Je gaat meer tijd maken voor Valeska. Da’s de naam van je vrouw, niet van je sponsor’. Waarop Niels: ‘Neen, ik sponsor hààr’.

De kantelmomenten

- Julie Colpaert bewijst dat ze de quiz goed heeft bestudeerd. Ze is van bij de start alert en opent goed in de ‘3-6-9’-ronde.

- De VTM-journalist blijft rustig na een matige ‘Open deur’ en ‘Puzzelronde’. De zowat 150 seconden achterstand die ze heeft, zet ze na een flitsende fotoronde om in een kleine voorsprong.

- Met een betere filmpjesronde verzekert Julie Colpaert zich van een eerste overwinning.

- In de finale zijn Albert en Boumazoughe aan elkaar gewaagd. Toch geeft de ex-veldrijder zijn kansen weg. Hij heeft het over blokfluit in plaats van een dwarsfluit en haalt zo geen 20 seconden weg bij Saïd. Bij de vraag over Troje laat hij zich gewoon tot nul zakken en vergeet zo om een volgende vraag af te dwingen.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Julie Colpaert 370 sec.

2. Saïd Boumazoughe 341 sec.

3. Niels Albert 221 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 1 deelname 1 overwinning

2. Saïd Boumazoughe 1 deelname 1 finale gewonnen

3. Niels Albert 1 deelname finale verloren

Nieuwkomer: priester en Mol Pieter Delanoy