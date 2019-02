Zo ging de BRT de concurrentie aan met VTM: “Met veel SBB’s - schone blote borsten” TK

21 februari 2019

Van 1991 tot 1997 presenteerde Rita Van Neygen het consumentenprogramma ‘Op De Koop Toe’. Samen met Emiel Goelen bracht ze consumenteninformatie op een luchtige manier en in een kleurrijk jasje om kijkers binnen te halen. Dat was nodig, want het programma was voor de BRT het wapen in de concurrentiestrijd met het pas opgestarte VTM. Het toverwoord was ‘SBB’. “Emiel zei altijd: kom terug met veel SBB’s, veel schone blote borsten. En ja, dat verkocht goed,” aldus Rita.