Zo geniaal verdeelt Judith in 'Thuis' haar inboedel na de breuk met Tom: met een meetlat en kettingzaag Hans Luyten

02 februari 2018

20u35

Bron: VRT 0 TV De kijkers van ‘Thuis’ konden zich vrijdagavond verkneukelen aan een wel erg spectaculaire scène, die hen nog lang zal heugen. Dokter Judith haalde de meetlat en kettingzaag boven om te doen wat de rechter haar gevraagd had: de inboedel bij haar scheiding netjes te verdelen. Letterlijk dus.

‘Ik los het zelf wel op!’ Donderdagavond eindigde de aflevering van ‘Thuis’ met een boze uithaal van dokter Judith. De ex van Tom had toen net van haar advocaat Peter vernomen dat de rechter in haar echtscheidingszaak had beslist dat het huis en de inboedel netjes onder de twee ex-partners moesten verdeeld worden. Een serieuze streep door de rekening van Judith. Zij ging er immers vanuit dat zij door het overspel van haar ex aanspraak kon maken op alles. Niet dus.

De ontgoochelde huisarts nam dus maar zelf het heft in handen en dat zorgde voor ongeziene maar erg vermakelijke beelden in de Eén-soap. Samen met haar vriendin/collega Ann trok ze voor haar masterplan een overall en handschoenen aan en zette ze daarna een veiligheidsbril, mondmasker en oorbeschermers op. In die overdreven maar geestige outfit ging ze vervolgens met een meetlat en kettingzaag aan de slag. Alle tafels, stoelen, kasten en zelfs ‘dat lelijke schilderij’ werden netjes in twee gezaagd, zodat alles fiftyfifty kon verdeeld worden. Eerlijker kon niet en precies zoals de rechter had gevraagd. Waarna de helft van de inboedel ook nog eens op een hoop voor de deur van het advocatenkantoor van Tom werd gedropt. Geniaal!

De vechtscheiding is trouwens nog niet helemaal ten einde, want nu moet ook nog het huis verdeeld worden. Gaat Judith opnieuw te ver en breekt ze deze keer de helft van het gebouw af? Of wordt dat onderdeel iets minder spectaculair afgehandeld en stemt ze in met de verkoop van het huis, zodat de opbrengst kan gedeeld worden? De verkoop kan zelfs nog voorkomen worden, als de ene ex de andere uitkoopt. Maar zo’n akkoord zal niet simpel zijn, aangezien Tom en Judith nu zeker met getrokken messen tegenover elkaar zullen staan.