Zo genadeloos is 'De Mol': doodeerlijke kandidaat vliegt naar huis (+ de beelden die je niet te zien kreeg) MC

08 april 2018

21u20 120 TV Geen verrassing in de derde aflevering van ‘De Mol’. Doodeerlijke Jeffrey Van Linden, zoon van groenetruiwinnaar Rik en in het gewone leven privéchauffeur, werd met de glimlach door zijn veel hardere mede-kandidaten en uiteraard ook door de Mol vanuit Mexico retour Wilrijk gestuurd. Te veel met de groep bezig geweest en te weinig met eigenbelang. En genekt door tunnelvisie waarbij hij zich te veel fixeerde op één mogelijk verdachte speler.

Verstokte 'Mol'-jagers juichten zondagavond al na zowat één minuutje uitzending. Elk van de acht kandidaten kreeg bij aanvang van de derde aflevering elk afzonderlijk de vraag of hij of zij de Mol was. Iedereen, behalve één kandidaat, antwoordt beleefd met ‘neen, ik ben niet de Mol’. Van financieel recruiter Bahador krijgen we enkel een ‘neen’ te horen. Een ‘neen’ die mogelijk bij een totaal andere vraag hoort. Een spelletje van de 'Mol'-makers en Gilles De Coster of een duidelijke hint? Is Bahador verdacht? Is hij de Mol?

Feit is dat de 27-jarige goedlachse ex-Iranees niet al te veel moeite doet om de groepskas te spekken. Wel integendeel. Door in de finale flink te pokeren slaagt hij er mee in om geld uit de kas te laten verdwijnen. Na drie afleveringen is de groep al ruim 26.000 euro door de neus geboord. Vraag is uiteraard of de échte spelers voor de groepspot gaan of voor de échte overwinning op de Mol. Wij zijn zo goed als zeker dat voor de echte toppers het geld geen rol speelt. Behalve als het medekandidaten op een verkeerd been kan zetten…

Wat later was het aan Lloyd om op te biechten dat hij de Mol al ontmaskerd had. Erg vroeg in het spel. Een bewuste hint die in de uitzending is gestoken, of een truukje om de kijker op het verkeerde been te zetten? 'Mol'-jagers zagen aan het einde van de aflevering hoe Lloyd geen pasvraag kocht…

De climax in de luchthaven richting Mexico City was overigens een eerste écht hoogtepunt in deze 'Mol'-reeks. Pokerspel op hoog niveau, hoog psychologisch getreiter met alle mogelijke consequenties. Voor de rechtlijnige, eerlijke kandidaat, zoals Jeffrey, was er plots geen plaats meer. Dat was duidelijk een pijnlijk ontwaken. "De groep? Straks naar huis", zo voelde Jeffrey het meteen goed aan. "Lomperiken. Ik knal eerst Joke af voor de groep. Ik loop een hele dag met de boekskes rond en ik kijk er niet in. En nu dit nog. Als ik er hierdoor uit lig… Dan word ik gek…" Wat even later uiteraard keihard gebeurde. Het goede nieuws is dat Jeffrey sinds zijn exit niet gek is geworden. Een illusie rijker, dat wellicht wel.

Net als vorige week waren de opdrachten die de kandidaten moesten verwerken extreem complex en als kijker moeilijk te volgen. Ook al omdat de makers ons uiteraard cruciale informatie achter houden en ons een verhaal vertellen zoals dat past in het verloop van ‘De Mol’. Gelukkig maakte de finale dit keer veel goed.

(Lees verder onder de foto)

Dit viel ons op bij de acht kandidaten

Katrien (54), event manager

Verdenkt Pascale van 'Mol'-gedrag en linkte zich dus meteen aan haar voor het spelonderdeel met de sombrero’s dat ze, samen met Pieter, meesterlijk de nek omwrongen.

Blijft de hele tijd netjes uit elke storm, kiest altijd voor een onderdeel dat haar goed past (fietsen bij de tweede proef, samen met ouderdomsdeken Steve) en wil geen pasvraag kopen op de kap van de groep.

Joke (32), dierenarts

Blijft de kampioen in het verknoeien van proeven. Hoorde bij de muziekproef Beethoven, maar had het dan over Bach. Laat zich, samen met Pascale, niet vangen tijdens de autoproef. En koopt in de finale één pasvraag. Als ze de Mol is, heeft ze daar perfect gesaboteerd.

Pieter (33), priester

Een priester met een randje. Liet zich in het finalespel niet meteen van zijn sympathiekste herder-kant zien. Van een priester zou je kunnen verwachten dat hij voor de verzoening gaat binnen de groep, maar het tegendeel bleek hier waar. Indien hij, wat we mogen veronderstellen, geen kinderen heeft, dan is hij niet de Mol. Zo bleek uit de finale.

Lloyd (21), student

Mocht zich, samen met Bahador, aan een reeksje tequila-shots wagen. Wist als student geneeskunde niet wat de meest voorkomende SOA, seksueel overdraagbare aandoening is (chlamydia), maar tipte op herpes. "Gij zijt dokter en gij moet dat weten", maakte Bahador nochtans duidelijk. Wil in het finalespel geen pasvragen kopen. Wordt door de groep erg vertrouwd, want mag met 6.000 euro van de groepskas weg.

Steve (60), arts

Kwam niet op de meest charmante wijze in beeld. Weet zo ongeveer niets van muziek en doet ook weinig moeite om te helpen.

Kiest voor de fietsproef en zakt daar behoorlijk zwaar door de mand.

Speelt het finalespel bikkelhard en weigert ook maar de minste toegeving te doen. Koopt, net zoals Pieter, twee pasvragen op kosten van de groep.

Jeffrey (40), chauffeur

Blijft het spel consequent eerlijk spelen en dat kost hem uiteraard zijn kop. Mag zich gelukkig als chauffeur nog één keer uitleven, maar geeft wel opvallend veel foute antwoorden over het Belgische verkeersreglement.

Bahador (27), financieel recruiter

Speelt eerder onopvallend het tequila-spelonderdeel samen met Lloyd.

In de autoproef kan hij weinig fout doen. Een band vervangen is nu eenmaal niet zo moeilijk, al doet hij wel opmerkelijk veel moeite om te prullen met de hydraulische autokrik.

Als hij de Mol is, speelt hij het finalespel zeer vernuftig. Weet dat Jeffrey naar huis gaat vliegen en slaagt erin om hem geen pasvragen te laten kopen. Weet meteen dat de proef die gelinkt is aan de finale zal mislukken.

Gesneuveld

Kelly (39), psychologe

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

In de pot

Voor de groep: 11.700 euro

Verloren: 26.425 euro

Grootste 'Mol'-gehalte

1. Joke

2. Bahador

3. Lloyd

Beste spelers

1. Katrien

2. Pascale

3. Steve

4. Lloyd

Deze beelden zag je niet op tv

Teleurstelling in de groep: "Er zat veel meer in"

Gelukkig zijn er cervesas om de magere opbrengst op het racecircuit te vergeten/weg te drinken.

De eerste reactie van de afvaller: “Ik heb altijd geprobeerd het eerlijk te spelen”

Het Antwaarps laweit verlaat de groep. En dat maakt hem iets stiller dan gewoonlijk.