Zo gaat de nieuwe begintune van ‘Thuis’ klinken TK

06 juni 2019

Niels Destadsbader was vanavond te gast bij Marathonradio van MNM, waar hij een optreden gaf voor de blokkende studenten. Hij lichtte er ook al een tipje van de sluier op van de nieuwe begintune van ‘Thuis’, die hij samen met Miguel Wiels schreef. In detail ging hij niet, maar Niels neuriede toch al een stukje van het nieuwe nummer, dat volgend seizoen in gebruik zal worden genomen. En dat klinkt al helemaal niet slecht!