Zo beleefde Karel Deruwe (Guido) zijn dag op de set van 'Familie': "Het is precies thuiskomen"

20u35

Bron: Medialaan

Hij lokte met zijn verschijning bijna een miljoen mensen naar Vtm, maar uiteindelijk zal Karel Deruwe zijn personage van Guido Van Den Bossche niet meer spelen. Hij is namelijk dood en hij blijft dood, dat werd vanavond duidelijk. Toch genoot de 61-jarige acteur van zijn bezoekje aan de studio's. "Het weerzien met Jef De Smet was precies van gisteren geleden". Karel speelde tien jaar mee in de soap en verscheen afgelopen vrijdag in een droom van zijn broer Jan Van den Bossche.

Medialaan Karel Deruwe