Zo begon de VTM-carrière van Dany Verstraeten: "Ik wou eigenlijk een autoprogramma presenteren"

06 augustus 2020

22u00

In ‘De Zomer Van’ vertelde nieuwsanker Dany Verstraeten (64) hoe zijn carrière bij VTM een onverwachte start nam. “Ik heb eigenlijk mezelf aangeboden bij de zender”, verklapte hij. “Ik werkte toen 10 jaar bij VRT en begin 1988 heb ik m’n stoute schoenen aangetrokken. Ik trok naar Mike en Guido (de oprichters van VTM, red.) en bood m’n diensten aan voor een autoprogramma. Waarop zij vroegen of ik het nieuws niet wou presenteren. Ik viel achterover, want natuurlijk zag ik dat zitten. Zonder screentest te moeten afleggen, was ik plots hun nieuwsman.” Je ziet ‘De Zomer Van’ van maandag tot en met donderdag om 21 uur bij VTM en VTM GO.