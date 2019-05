Zita Wauters en Giovanni Kemper presenteren ‘Ketnet Musical’ KD

27 mei 2019

13u44

Bron: Ketnet 0 TV Zita Wauters en Giovanni Kemper nemen dit najaar de presentatie van ‘Ketnet Musical’ voor hun rekening. Zita deed in 2016 zelf auditie voor het programma, Giovanni zetelde toen in de jury.

“Na drie jaar in de jury te hebben gezeten, ken ik het programma natuurlijk zeer goed”, vertelt Giovanni. “Ik kijk er erg naar uit om dit avontuur samen met de kandidaten te beleven en de kandidaten te zien groeien in dit programma. Wie weet kan ik als oud jurylid wat tips en tricks meegeven?”. Zita Wauters, dochter van Clouseau-zanger Koen, beroept zich dan weer op haar ervaring als kandidaat. “Ik heb dit zelf allemaal meegemaakt.”

Net zoals zoals bij de vorige edities gaat Ketnet opnieuw op zoek naar talent in Vlaanderen en lanceert daarvoor opnieuw een oproep op Ketnet.be. Ketnetters geboren tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2010 kunnen zich inschrijven tot 26 juni via Ketnet.be. De zoektocht zal dit najaar te zien zijn op Ketnet. De musical komt naar de zalen in het voorjaar van 2020.

‘Ketnet Musical’ lokte over de jaren heen al meer dan 213.000 bezoekers. Meer dan 1200 kinderen waagden hun kans om een rol te bemachtigen. In de vijf edities speelden 122 kinderen een rol naast bekende namen als Peter Van de Veire en Herman Verbruggen. De vijf edities van ‘Ketnet Musical’ betekende ook de start voor Zita Wauters en andere jongeren die nu enige bekendheid genieten. Francisco Schuster (Yemi in ‘#LikeMe’), Junes Callaert (Tuur in ‘40-45') en Aaron Blommaert (Robin in 4eVeR) zijn tegenwoordig echte idolen. Allen maakte ze hun debuut in ‘Ketnet Musical’.