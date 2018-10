Zit Elodie nog altijd in ‘Dancing with the Stars’ dankzij haar lingerie? TDS

30 oktober 2018

17u19

Elodie heeft afgelopen vrijdagavond gelukkig kunnen dansen in ‘Dancing with the Stars’. Nu geeft ze tijdens de repetities toe dat dat misschien te maken heeft met haar geluksbrenger, waar ze ook al tijdens haar atletiekcarrière op rekende: haar geluksstring. Zal deze geluksstring ook voor een gouden medaille zorgen in Dancing with the Stars?