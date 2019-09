Zingt Peter Sagan straks 'Laat de zon in je hart'? Zijn fanclub doet het alvast wel in ‘Studio Stan’ DBJ

24 september 2019

00u00 0 TV Er heerst vanavond een gezellige drukte in 'Studio Stan'. Stan Van Samang (40) ontvangt er de supportersclub van drievoudig wereldkampioen wielrennen Peter Sagan. Om hun wielerheld te steunen, willen zijn fans een nummer inzingen op de tonen van 'Laat de zon in je hart' van Willy Sommers. "Het is de bedoeling om het liedje op het WK te draaien, waar alle nationaliteiten naast elkaar staan", klinkt het bij de amateurzangers.

"Die kennen het originele melodietje al omdat we dat elk jaar spelen en meezingen, maar het zou tof zijn mocht iedereen nu het Engelse stuk kunnen meezingen. We gaan dat liedje zo veel mogelijk uitdragen over de hele wereld."

Ook zusjes Marie, Lotte en Polin zakken af naar de DAFT Studios in Malmédy. Zij willen hun grootvader in de bloemetjes zetten. Jeroen en Dries willen hun vriend Rutger dan weer aan een lief helpen met een romantisch nummertje.

'Studio Stan’ om 20.35 uur op VTM.