Zingende buschauffeur steelt de show in ‘Studio Stan’: “Straks gaat ze nog vliegen” SDE

03 september 2019

22u29

Bron: VTM 0 TV De eerste aflevering van ‘Studio Stan' stond meteen garant voor een hoop emotie. Er werd gelachen en gehuild, en vooral de eigenzinnige covers stalen de show. Van een zingende buschauffeur tot giechelende vriendinnetjes, beleef hier de leukste momenten opnieuw.

De 54-jarige Carine, ook wel ‘de zingende buschauffeur’ genoemd, maakte vanavond haar opwachting in de eerste aflevering van ‘Studio Stan’. Carine wilde graag komaf maken met de verzuring op haar bus en zong dus haar eigen versie van ‘This Is My Life’ van Shirley Bassey in. En dat deed ze met veel enthousiasme. “Ik dacht op een gegeven moment: straks gaat ze nog vliegen!”, lachte de producer..

Vriendinnen Laïs, Fran en Roos (11) wandelden de opnamestudio van Stan binnen. Giechelend en met de nodige zenuwen. Dat bracht producer Kris Wauters op een geweldig idee. “Er werd gekwetterd en gelachen en ik dacht: laat ons dat gewoon eens mee opnemen om de track een beetje te kruiden”, aldus Kris.