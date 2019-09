Zinderende beelden: ‘De Luchtpolitie’ volgt zenuwslopende klopjacht op 300 meter hoogte TDS

23 september 2019

11u44

Bron: VTM 1

Altijd al op de eerste rij willen zitten bij een spannende achtervolging? In de nieuwe VTM-reeks ‘De Luchtpolitie’ zitten we niet op de eerste, maar op de bovenste rij bij allerlei wilde achtervolgingen. De eerste aflevering zoomt al meteen in op een waanzinnige klopjacht. Bij een grote antidrugsactie nabij de grens spoort de helikopter terugdraaiende voertuigen op vanuit de lucht. Wanneer een witte auto plots de vlucht neemt, stijgt de adrenaline in de cockpit. De helikopter volgt het voertuig, dat kilometers lang met meer dan 200 km/u over de snelweg raast. “Dan zie je de stress opstapelen bij die persoon”, aldus Tactical Flight Officer Bernd. “Die wil uit het zicht van de politie verdwijnen en begint het ene risico na het andere te nemen. Vroeg of laat is je engelbewaarder het beu en gebeuren er ongevallen.” Wees gewaarschuwd: de eerste beelden doen het zweet meteen uitbreken.

