12 juni 2018

Presentator Staf Coppens verdiept zich voor een nieuw VTM-programma in de wereld van 4-, 5- en 6-jarigen. Een wereld waarin gisteren nog moet komen, sneeuwmannen op vakantie gaan naar de zon en de goudvis alle koekjes heeft opgegeten. Staf is daarvoor op zoek naar kleuters, geboren in het jaar 2012, 2013 of 2014 èn hun ouders. Zin in een unieke familie-ervaring? Schrijf jouw kind dan hier in.