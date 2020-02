Zijn er al vlinders in ‘Blind Getrouwd’? SDE

26 februari 2020

16u57

Bron: VTM 0

Deze zondag zullen eindelijk alle koppels in het huwelijksbootje gestapt zijn in ‘Blind Getrouwd’. De vraag is natuurlijk: zorgen al die matches ook voor vlinders in de buik bij de kersverse koppels?

‘Blind Getrouwd’, zondag om 19.55 uur op VTM