Zijn dit Gert en James als figuranten in 'Thuis'? Alerte kijkers denken van wel MVO

29 mei 2018

06u17 9 TV Gert Verhulst en James Cooke gaven de kijkers van 'Gert Late Night' een bijzondere opdracht. De twee zouden vermomd in verschillende tv programma's verschijnen en wie hen herkent kan daar een mooie prijs mee winnen. Een paar alerte twitteraars zijn hen al op het spoor.

Zo merkten ze op dat Gert en James allebei een rolletje als figurant wegkaapten in de één-soap 'Thuis'.

James is de zien in een badjas, terwijl hij een infuus achter zich aan trekt. Gert verschijnt dan weer iets subtieler op de achtergrond, in een witte pruik. Hun verkleedkunsten waren echter niets tegenover de speurtalenten van hun fans. "Gert en James, betrapt!", klinkt het trots.

Eerder was Gert al te zien in 'De Ronde Van Vlaanderen'.

Gert en James gesignaleerd als patiënten in thuis op één #gertlatenight pic.twitter.com/hfzXXl60h7 Veerle Schoofs(@ Schoofs82) link

Gert Verhulst maakt zijn debuut op één #Thuis #GertLateNight 🤣 pic.twitter.com/cBIfm6NzwC Koen Berghmans(@ KoenBerghmans) link