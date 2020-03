Zijn Arda en ‘Temptation Island’-verleidster Amber een koppel? Isabelle Deridder

30 maart 2020

11u41 1 TV Wie dit seizoen van ‘Temptation Island’ een beetje volgt, heeft het ongetwijfeld al in het snuitje: de kans lijkt bijzonder klein dat Elke en Arda de ultieme relatietest overleven. Zo kan Arda het bijzonder goed vinden met verleidsters Eline en Amber. En met die laatste lijkt het ook nog te klikken nu de camera’s niet meer draaien...

Dat is alvast de conclusie die ‘Team Tempa’ trekt. Het doorgaans goed geïnformeerde Facebookaccount constateerde immers dat Amber en Arda wel heel vaak op dezelfde plekken te vinden zijn. Dat werd duidelijk door verschillende foto’s die werden ingestuurd door de volgers van de Facebookpagina. Hoewel de twee nergens samen op de foto staan, vallen er wel opmerkelijke aanwijzingen te ontdekken. Zo valt het bijvoorbeeld op dat er op enkele foto’s dezelfde klok te spotten valt.



(lees verder onder de foto)

Het is overigens niet de eerste keer dat ‘Team Tempa’ hun vermoeden over de personal trainer en de verleidster deelt. Eind februari stelde het Facebookaccount al vast dat het tweetal - al dan niet toevallig - op dezelfde plaats te vinden was.

(lees verder onder de foto)

Als de twee een koppel vormen, dan zou dat alleszins weinig verrassend zijn. Zowel Arda als Amber gaven in ‘Temptation Island’ al toe dat ze mekaar leuk vinden. Amber gaf dat vervolgens nog eens toe tijdens ‘Goedele on top’. Daarin stelde ze onomwonden dat ze gevoelens heeft voor de Limburger. Of de twee ook echt een koppel vormen, zal na het einde van ‘Temptation Island’ ongetwijfeld duidelijk worden...