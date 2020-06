Zij mogen wél nog contact hebben op de set: Katrien De Becker en stiefzoon Pieter Jan samen te zien in ‘Thuis’ HL

11 juni 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV De ‘Thuis’-opnamen zijn herbegonnen. O ndanks de coronamaatregelen waren er amper problemen bij de heropstart. Er waren lessen getrokken uit de proefaflevering. “We volgen de richtlijnen, en iedereen moet dus anderhalve meter afstand houden”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen in weekblad TV Familie. “Als dat niet kan, voorzien we wanden in plexiglas of moet er een mondmasker worden gedragen.” En toch gelden de social distancing-regels niet voor iedereen.

Want zo is er actrice Katrien De Becker (49). Aan het einde van het­ ­vorige seizoen was te zien hoe zij als Tania op het strand een discussie had met een onbekend personage dat later in Bar Madam opdook. Het bleek om een rol van nieuwkomer Pieter Jan De Paepe (22) te gaan, en die is in het echte leven Katriens stiefzoon. De twee maken deel uit van een nieuw samengesteld gezin. En aangezien ze in elkaars bubbel zitten, mogen zij in de ‘Thuis’-studio’s dus ook gewoon ­contact hebben.

LEES OOK:

IN BEELD. Zo gaat het eraan toe op de eerste opnamedag van ‘Thuis’ na lockdown

Enkel Lowie en Viv mogen kussen: ook ‘Thuis’ hervat de opnamen

Mathias Vergels viert zijn eerste Vaderdag als alleenstaande papa: “Vroeger had ik soms geen zin om pampers te verversen, nu heb ik geen keuze”