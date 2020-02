Zien we dubbel? Nieuwe ‘Temptation’-verleiders lijken wel kopieën uit vorige seizoenen MVO

18 februari 2020

11u00 6 TV Geen zorgen, je ziet niet dubbel. De verleiders van het nieuwe ‘Temptation Island’ lijken gewoon héél erg op de beste versierders uit de vorige seizoenen. De programmamakers hebben duidelijk door wat werkt en wat niet, en hoe kan je beter een spannend seizoen garanderen dan met een paar grote hits uit het verleden? Zet je bril maar op, en zoek de verschillen...

Grigor vs Fabrizio

Een paar seconden lang dachten we dat Fabrizio zijn lesje nog niet geleerd had en nóg een keer ging deelnemen aan ‘Temptation Island’, maar niets is minder waar. Op die foto hieronder zien we links verleider Grigor, die dit seizoen zijn kans waagt. Al lijkt hij wel erg op de ex-vriend van verleidster Pommeline, met zijn baard, hippe kapsel en tattoo’s. Akkoord, hij moet nog even sparen voor hij er evenveel tatoeages heeft als zijn tegenhanger - die zelf een tattoozaak heeft - maar je ziet wat we bedoelen.

Christophe vs Ken

De Tarzans van ‘Temptation’: Christophe en Ken lijken als twee druppels water op elkaar. De vrouwelijke koppelhelften die zelf fan zijn van het programma zullen twee keer moeten kijken wanneer Christophe in de verte op het strand komt aanwandelen. Van Ken herinneren we ons nog dat hij met Lize, die meedeed als koppel, aan de haal ging. Als de verleidingstechnieken van Christophe even succesvol blijken wordt hij zeker een kandidaat om in de gaten te houden. We vragen ons af of hij ook een gitaar bij zich zal hebben?

Sam vs Joshua

Zijn naam rijmt niet op ‘floshua’, maar toch is de gelijkenis treffend. Sam probeert binnenkort de ultieme relatietest van de deelnemende koppels te verzieken, Joshua slaagde daar al in toen hij een ‘koekeronde’ Megan destijds in zijn bed wist te lokken. Dames, wees dus gewaarschuwd...

Bas vs Jonas

Throwback naar het allereerste seizoen van ‘Temptation Island’, toen Jonas tot het ploegje verleiders behoorde. Nee, het is niet Jonas zelf die ze nog eens van onder het stof gehaald hebben, maar wel zijn lookalike, de Nederlandse Bas.

Daan vs Ricardo

‘Temptation’-Ricardo moest het programma helaas al verlaten nog voor hij de kans had om iemand te verleiden. Dat kwam omdat zijn jongere broertje een ongeluk had en hij hem wilde steunen tijdens zijn herstel. Hopelijk blijft de familie van lookalike Daan ongedeerd en krijgen we wél te zien hoe ver hij het zal schoppen.

Efrain vs Danicio

“Seks hebben was echt mijn doel”, aldus Danicio over zijn veelbesproken deelname aan het programma. Er bestond zelfs even twijfel over de baby van deelneemster Rodanya, die even geleden is bevallen - het kind had namelijk best ook van hem kunnen zijn. Tot zijn opluchting was dat echter niet het geval. Als zijn ‘Temptation’-tweeling Efrain voor evenveel commotie zorgt dit seizoen, wordt het een wilde rit.

Intussen rijzen er ook vragen over de deelnemers en hun looks. Want, kiezen de makers van ‘Temptation’ niet ieder jaar voor koppels, verleiders en verleidsters uit wel een heel selecte groep? “We zoeken in de eerste plaats gemotiveerde koppels en verleid(st)ers”, reageert VIJF-woordvoerster Barbara Salomon in Het Nieuwsblad. “Koppels die de relatietest met volle overtuiging aangaan, en verleiders die er niet voor terugdeinzen om te versieren. Motivatie en persoonlijkheid primeert bij de selectie van de kandidaten. Bij de keuze van de verleiders en verleidsters wordt uiteraard ook gekeken naar de smaak van de koppelhelften. Op welk type partner valt hij of zij? Op die manier kunnen de relaties echt worden getest.”