Zien we Conner Rousseau in de volgende FC De Kampioenenfilm? “Direct!” SDE

20 juli 2020

22u00

Bron: VTM 1

Urenlang op restaurant gaan? Het is niets voor Conner Rousseau, die het liefst van al tijdens het eten naar een aflevering van ‘FC De Kampioenen’ kijkt. Dat de voorzitter van sp.a een echte superfan is, bewijst hij in ‘De Zomer Van’. Eric Goens test z'n kennis van de komische reeks, Conner slaagt met onderscheiding. Zijn resultaat? 20 op 20.

‘De Zomer Van’, van maandag tot donderdag om 21.00 bij VTM én VTM GO.