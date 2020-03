Ziekenhuisseries doneren medisch materiaal aan ziekenhuizen BDB

Nu de opnames van verschillende Amerikaanse ziekenhuisseries stilliggen vanwege het coronavirus, liggen ook de medische attributen ongebruikt in de kast. Series als 'Grey's Anatomy' en 'The Resident' hebben die nu gedoneerd aan ziekenhuizen.

De crew van ‘The Resident’ gaf dozen met onder meer mondkapjes, handschoenen en doktersjassen aan een ziekenhuis in Atlanta. Een reumatoloog die werkzaam is in het Grady Memorial Hospital bedankt de serie op Instagram voor het doneren van "alle dingen die onze zorgmedewerkers nodig hebben om op een veilige manier voor de gemeenschap te kunnen zorgen".

De producenten van ‘Grey's Anatomy’ hebben ook jassen en handschoenen gedoneerd. Van de spin-off ‘Station 19', waarin de brandweer wordt gevolgd, werden zo'n driehonderd beademingsmaskers naar de pompiers gestuurd. De crew van ‘The Good Doctor’ is van plan spullen te schenken aan ziekenhuizen in Vancouver, waar de serie wordt opgenomen.