Ziekenhuis test buikligging bij covid-patiënten

in ‘Helden van Hier: Corona’ KT

30 maart 2020

15u43 2

Vanavond is om 21u45 bij VTM de tweede aflevering van ‘Helden van Hier: Corona’ te bekijken. Deze keer is te zien hoe overal in ons land de coronamaatregelen ingaan: restaurants, winkels en scholen gaan dicht. In het Jessa ziekenhuis in Hasselt liggen verschillende patiënten op intensieve zorgen. Hulpverleners geven meer uitleg over de werkwijze bij covid-patiënten. Zo laten ze bijvoorbeeld de buikliggingmethode zien.