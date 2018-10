Zieke Angèle blijft welkom in 'Thuis' HL

16 oktober 2018

Begin dit jaar verdween flapuit Angèle plots uit 'Thuis'. Actrice Lut Hannes (64) vecht nog altijd tegen borstkanker, maar volgens de makers van de soap blijft ze welkom.

"Vorig jaar, vlak voor Kerstmis, vertelde Lut ons het slechte nieuws: ze moest zich laten behandelen voor borstkanker", aldus 'Thuis'-producer Hans Roggen in de soapspecial van 'Dag Allemaal', die vandaag verschijnt. "Dat was een zeer zware opdoffer voor de ploeg. Wat zij moest meemaken, wens je niemand toe. Haar personage Angèle was zelden betrokken bij de grote verhaallijnen, maar Lut debuteerde bij ons wel in 1998. Zij liep dus al 20 jaar op de set rond. Van de ene dag op de andere kon ze niet meer komen."

"Heel jammer, want er lag net een mooie verhaallijn voor haar klaar als de nieuwe liefde van Eddy. Bovendien was er nog een plot met haar zus Simonne en haar beste vriendin Rosa. Dat kon allemaal niet doorgaan. We leefden enorm met haar mee en onze scenaristen hebben zo'n 100 scènes moeten herschrijven. We hebben natuurlijk nog steeds contact met Lut en zij houdt ons op de hoogte. Ze weet dat ze hier altijd welkom blijft en dat onze deur altijd voor haar openstaat. De dag dat zij beslist dat het weer kan, omdat ze zich voldoende energiek of hersteld voelt, gaan we weer aan de slag en schrijven haar personage er meteen weer in. Al zal het dan nog wel even duren voor ze weer op tv te zien is."

