Zie Marc Van Eeghem nog een laatste keer aan het werk in nieuw seizoen ‘Loslopend Wild & Gevogelte’ Jolien Boeckx

Het laatste tv-programma waar de recent overleden Marc Van Eeghem nog aan meewerkte, is het nieuwe seizoen van 'Loslopend Wild & Gevogelte'. Vanaf vanavond kan je op Eén zijn knappe acteerprestaties nog een laatste keer bewonderen. Een waardig afscheid.

De hilarische sketchreeks over een groep vrouwen en mannen die zich door het dagelijkse leven proberen te worstelen, verwelkomt naast de vaste cast met o.a. Lucas Van den Eynde, Ben Segers, Els Dottermans en Gilda De Bal heel wat nieuwe gezichten, zoals Sam Gooris, Wendy Van Wanten, Frank Deboosere en Jacky Lafon. Maar het wordt vooral uitkijken naar Marc Van Eeghem, die vorige maand overleed. Deze reeks is de laatste tv-productie waaraan hij nog meewerkte. Een waardig en mooi eerbetoon aan de fantastische acteur. Naast op zich staande sketches wordt dit nieuwe seizoen uitgebreid met reeksen van sketches die hetzelfde uitgangspunt hebben: ‘efkes BBQ'en’, ‘efkes vechten’, ‘efkes squashen’ of zelfs ‘efkes poepen’ zijn nieuwkomers. Daarnaast komen de bomma- en bompabattles terug, net als de ravotters, ‘Allez Monique’ en ‘de witte wijntjes’. (JOBG)

Loslopend Wild en Gevogelte – elke dinsdag om 21.30 uur op Eén.