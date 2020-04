Zes vragen over benefiet ‘One World: Together at Home’ beantwoord Isabelle Deridder

18 april 2020

08u00 3 TV Een nieuwe Live Aid lijkt in de maak. Nadat Bob Geldof 35 jaar geleden de hongersnood in Ethiopië wilde beëindigen, zet superster Lady Gaga nu haar schouders onder de strijd tegen het coronavirus. Speciaal daarom brengt Gaga de grootste artiesten samen voor ‘One World: Together at Home’, een virtueel benefietconcert. Zowel Q2, Een als MTV Nederland en Eleven Sports zullen de twee uur durende televisiespecial uitzenden.

In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en muziekfestival Global Citizen zet Lady Gaga een wereldwijd virtueel benefietconcert op poten. Het gebeuren werd ‘One World: Together at Home’ gedoopt en bestaat zowel uit een streaminggebeuren als een tv-special, die zaterdagavond om acht uur Amerikaanse tijd van start gaat. De ‘Born This Way’-zangeres wil - naar eigen zeggen - met haar virtuele benefietconcert de wereld ‘een warme knuffel geven’ en iedereen verenigen in de strijd tegen het coronavirus.

Hoe gaat Gaga deze special aanpakken?

De zangeres en haar team hebben gekozen bij de tv-special voor een aanpak die niet puur focust op het wetenschappelijke aspect. Zo zullen er weliswaar belangrijke gezondheidsexperts aan bod komen, maar worden hun bijdrages aangevuld met getuigenissen van artsen, verpleegkundigen en gezinnen van over de hele wereld die met het coronavirus te maken kregen. Om het geheel wat luchtiger te maken, zullen ook heel wat internationale artiesten een optreden verzorgen.

Wie doet er mee?

Als je Lady Gaga bent, dan heb je uiteraard ook een muzikaal vriendenboekje om u tegen te zeggen. Logisch dus dat de Amerikaanse zangeres heel wat ander vocaal talent kon overtuigen om mee te werken. Zo wist Gaga onder andere grootheden als Alicia Keys, Taylor Swift, Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, ‘Pearl Jam’-frontman Eddie Vedder, Jennifer Lopez, ‘Live Aid’-oudgediende Elton John, The Rolling Stones en Paul McCartney te strikken voor de televisiespecial.

(lees hieronder verder)

Toch is er niet alleen ruimte voor muziek. Onder meer Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, David en Victoria Beckham, Priyanka Chopra, Matthew McConaughey en Idris Elba zullen zondag ook hun steentje bijdragen om de wereldwijde pandemie aan te pakken. Talkshowhosts Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Stephen Colbert zijn aangeduid om het tv-gebeuren in goede banen te leiden. De sterren die via streaming hun bijdrage leveren, zullen daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

En bij ons?

Hoewel er heel wat straf muzikaal talent rondloopt in België, viel de keuze van Gaga en haar team op de Linkebeekse wereldster Angèle Van Laeken. Dat Angèle vereerd is, spreekt uiteraard voor zich. Al wil ze op Instagram vooral benadrukken hoe belangrijk het is om de strijd aan te gaan tegen het coronavirus. “De wereld heeft onze steun nodig”, schreef de zangeres. “Ik ben alvast klaar voor zondag.”

(lees hieronder verder)

Naast Angèle hebben we ook nog een andere - weliswaar politieke - rockster op de affiche. Eentje die als minister van ontwikkelingssamenwerking in 2017 en 2018 al de kans kreeg om te speechen voor Global Citizen over vrouwenrechten, en daarbij het podium mocht delen met grootheden als Coldplay, Naomi Campbell, Shakira en Pharell Williams. Jep, it’s Alexander De Croo. Tijdens ‘One World: Together at Home’ zal de politicus in een videoboodschap de Belgische steun voor CEPI, een internationale alliantie die de ontwikkeling van vaccins wil versnellen, toelichten. “We zijn een klein land, maar we spelen internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins”, klinkt het.

Waarom zegden al die beroemdheden toe?

Hoewel het ongetwijfeld goed staat om aan deze special mee te werken, is de voornaamste bedoeling uiteraard om geld in te zamelen. Daarbij is het - in tegenstelling tot Live Aid indertijd - niet de bedoeling dat het publiek de grootste bijdrage levert. Dat benadrukte Lady Gaga onlangs zelf in een gesprek met talkshowhost Jimmy Fallon. “Het is niet de bedoeling dat mensen geld doneren terwijl het benefiet bezig is”, zei ze. “Zet je neer en geniet van wat je ziet.”

Gaga vindt het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van grote namen zoals zichzelf, maar ook van multinationals om geld in het laatje te brengen in de strijd tegen het coronavirus. Zo belde ze eerder al haar contacten op om ze om giften te vragen. Onder anderen Apple-baas Tim Cooke maakte - door het telefoontje van Gaga - zo’n 10 miljoen dollar (ongeveer 9,1 miljoen euro) vrij. Na twee weken bracht de inzamelingsactie al het gigantische bedrag van 90 miljoen dollar (bijna 82 miljoen euro) op. Zelf deed Gaga ook een duit in het zakje, door opbrengsten van haar make-upmerk Haus Of Gaga te doneren.

Welk bedrag ‘One World: Together at Home’ uiteindelijk moet opbrengen zondag, werd niet vastgelegd. “Maar hoe meer geld we kunnen binnenrijven, hoe liever natuurlijk”, klinkt het. Dat totaalbedrag zal gaan naar de financiering van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, testkits en laboratoriumcapaciteit om de tests te verwerken, vooral in ontwikkelingslanden. Uiteraard dient het geld ook om de ontwikkeling van een vaccin te bespoedigen.

Waar kan je ‘One World: Together at Home’ bekijken?

Zowel Q2, Een als MTV Nederland lieten weten dat ze de televisieshow zullen uitzenden. Op Een wordt de special uitgezonden om 21u55. MTV Nederland brengt de special twee keer: in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april om 2 uur ’s nachts live. ‘One World: Together at Home’ wordt diezelfde zondag om 19u15 herhaald.

Bij Q2 kan je zondag ook twee keer kijken, om 17.30u of 22.45u. Maandagochtend 20 april zendt Q2 de show nog eens uit om acht uur ‘s ochtends. De special met de hoogtepunten is na de uitzending bij Q2 op zondag ook online te bekijken op VTM GO.

Ook bij betaalzender Eleven Sports zal het concert te volgen zijn. Zij zenden - net als MTV Nederland - het optreden live uit om 2 uur ‘s nachts op hun kanaal Eleven Sports 3. Een herhaling van de het concert zal zondag om 21.50u op datzelfde kanaal worden uitgezonden.

Daarnaast kan het online gebeuren van de show ook zes uur lang gestreamd worden via verschillende platformen zoals YouTube, Instagram, Twitter en Facebook. Angèle, John Legend, Rita Ora en Annie Lennox zijn enkele van de sterren die op deze manier hun steentje bijdragen. Zij zullen dus niet in de televisieshow te zien zijn.

Zijn we klaar voor een nieuwe historische avond?

Het plan van Gaga wordt weliswaar omschreven als ‘Live Aid voor de digitale generatie’, pas over enkele dagen weten we of ze dezelfde straffe prestatie kan neerzetten als Bob Geldhof en de zijnen in 1985. Toen brachten optredens van onder andere David Bowie, Status Quo, Elton John, U2, The Who en Queen - allemaal tijdens een zestien uur durend benefiet voor Ethiopië - uiteindelijk zo’n 254 miljoen dollar op. De hongersnood in het Afrikaanse land bleek bovendien een heus kijkcijferkanon te zijn. Zo zaten op 13 juli 1985 maar liefst 1,9 miljard mensen naar hun scherm te turen, wat neerkomt op veertig procent van de toenmalige wereldbevolking. Benieuwd of het coronavirus zich ook zo populair kan maken.