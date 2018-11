Zes jaar na haar vertrek bij VTM Nieuws: Lynn Wesenbeek maakt comeback op het scherm bij Kanaal Z SD

22 november 2018

17u28 0 TV Kanaal Z herlanceert z’n wekelijks interviewprogramma Z-Talk met drie nieuwe gezichten, onder wie Lynn Wesenbeek. Het tv-icoon maakt zo haar comeback als journaliste op televisie, zes jaar na haar vertrek als anker bij VTM Nieuws.

Het programma Z-Talk in de weekendlus op Kanaal Z krijgt een opfrisbeurt, zowel visueel als inhoudelijk. “We zetten een ploeg in van vier sterke interviewers, die elkaar wekelijks afwisselen”, legt hoofdredacteur Kris Vera uit. “Ze zullen elk hun eigen accenten leggen in de keuze van thema’s en gasten. Dat geeft Z-Talk een nieuwe dynamiek.” Gui Polspoel nam eerder al de politieke interviews voor zijn rekening in Z-Talk. “Hij is onze vaste waarde, een doorgewinterde journalist die de Wetstraat al langer kent dan de meeste gasten die hij op bezoek krijgt”, aldus Kris Vera. Polspoel krijgt versterking van nieuwsankers An Hofman en Stijn Wuyts, die hun reportagewerk voor Z-Nieuws zullen afwisselen met presenteren. “Het zijn gedreven journalisten die in Z-Talk de kans krijgen om dieper te graven”, aldus Kris Vera.

Ook Lynn Wesenbeek voegt zich bij het team. “Toen ik zes jaar geleden abrupt afscheid moest nemen als nieuwsanker bij VTM was dat wel even slikken”, erkent Lynn Wesenbeek. “Mijn terugkeer naar een nieuwsstudio doet deugd.” Ze past helemaal in het profiel van Z-Talk, vindt de hoofdredacteur: “We hebben haar jaren terug leren kennen op de VTM Nieuwsredactie, waar ze imponeerde met haar directe en scherpe studiointerviews. Nu krijgen we eindelijk de kans om samen te werken. Een sterke persoonlijkheid met een brede blik op de actualiteit en een positief-kritische instelling.”

De ondernemerswereld is Lynn Wesenbeek, die haar carrière startte bij Bank of America, niet vreemd. Sinds haar vertrek bij VTM in 2012 werkt ze onder meer als zelfstandig moderator voor bedrijfsevenementen. “Debatten leiden, mensen interviewen, het ligt in het verlengde van wat ik jaren heb gedaan”, aldus Lynn. De connecties die ze intussen gelegd heeft, komen van pas. “Ik denk dat juist daar mijn kracht ligt, in het verbinden van de soms complexe bedrijfswereld naar een helder en toegankelijk verhaal. Facts and figures zijn nodig, maar de inhoud gaat pas écht aanspreken als het zich niet boven de hoofden van de mensen afspeelt.”

In Z-Talk hebben de presentatoren telkens een half uur tijd voor een doortastend interview. De onderwerpen zullen variëren van politiek en economie over sociaal-maatschappelijke thema’s tot cultuur en wetenschap. Z-Talk wordt uitgezonden in de weekendlus van zaterdagochtend tot maandagavond op Kanaal Z.