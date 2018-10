Zes BV’s schenken hun lichaam aan de wetenschap KD

25 oktober 2018

Bron: VTM 0 TV In ‘Het Lichaam van Coppens’ onderwerpen Staf en Mathias vanavond niet hun eigen lichaam, maar dat van zes andere BV’s aan de grillen van de wetenschap. Onder andere Andy Peelman en Ann Van Elsen passeren de revue.

De broertjes Coppens willen onderzoeken wat nu echt het verschil is tussen mannen en vrouwen. Daarvoor trekken ze met Sam De Bruyn, Andy Peelman en Rob Vanoudenhoven naar de Ardennen. De eer van de vrouwen wordt hoog gehouden door Laura Tesoro, Eline De Munck en Ann Van Elsen.

In ‘Het Lichaam van Coppens’ wordt vanavond getest of vrouwen nu echt meer zagen. De BV’s worden zonder het te weten aan de proef onderworpen. Zij denken immers dat ze een pijntest ondergaan. Daardoor levert de proef een verrassend resultaat op.

Verder onderzoeken de broers ook welk geslacht nu echt het sterkste is en wie het best kan liegen. Al is het vooral de laatste proef die de harten sneller doet slaan. Staf en Mathias zetten al hun gasten een speciale bril op van het Mobile Eyetracking Lab van KULeuven. Met die bril konden ze volgen waar de blik van de bekende gast op viel. Als er vervolgens een bloedmooie doktersassistente enkele vragen kwam stellen, was de vraag naar wat zowel de vrouwen als de mannen zouden kijken. We kunnen al verklappen dat Eline De Munck alvast opvallend veel oog had voor het kruis van Staf.

‘Het Lichaam van Coppens’ is vanavond te zien om 20.35 uur op VTM.