ZES brengt populaire Amerikaanse WWE-spektakelworstelen naar Vlaanderen MVO

25 februari 2019

12u16 0 TV ZES brengt met WWE het populaire Amerikaanse spektakelworstelen vanaf zes maart naar Vlaanderen. In de razendpopulaire Amerikaanse worstelcompetitie is drama en spektakel nooit veraf: worstelaars strijden in de ring om eer en kampioenentitels. Persoonlijke vetes en de drang om de beste te zijn zorgen voor kleurrijk entertainment in en uit de ring. Uiteraard zijn de meeste gevechten in scène gezet.

In ‘WWE: Raw’ zien we hoe professionele worstelaars hun problemen heel letterlijk uitvechten. Van familievetes tot bedrog en ruzie: geen drama is de vechtersbazen vreemd. Het gaat natuurlijk over acteurs, niet om echte familievetes.

WWE SmackDown

Daarnaast brengt ZES ook het very American ‘WWE: Smackdown’, waarin we all-stars uit ‘WWE: Superstars and Divas’ zien passeren. Onder andere The Undertaker, Edge en Drew McIntyre nemen het tegen elkaar op en strijden om de kampioenstitel.

Doorheen de wedstrijden van ‘WWE: Raw’ klinken de gevatte commentaren van Micheal Cole, professioneel worstelcommentator en voormalig journalist, Corey Graves, columnist en worstelaar op pensioen en Renée Young, sportjournaliste, door de speakers. Ook de wedstrijden van ‘WWE: Smackdown’ zijn voorzien van pittige commentaren aangeleverd door Josh Mathews, professioneel worstelaar en John “Bradshaw” Layfield, Amerikaanse tv-persoonlijkheid, zakenman én gepensioneerd worstelaar.

Kijk vanaf 6 maart naar de Amerikaanse worstelwedstrijden met hoog entertainmentgehalte. ‘WWE: Raw’ om 22u30 op ZES, gevolgd door ‘WWE: Smackdown’ om 23u25.