Zes Belgische tv-programma’s genomineerd voor Canadese awards

20 maart 2019

Zes Belgische tv-programma's zijn dit jaar genomineerd voor een Rockie Award, die op het BANFF World Media Festival in Canada worden uitgereikt. Het festival loopt van 9 tot 12 juni.

Maar liefst zes Belgische tv-programma’s maken dit jaar kans op een Canadese Rockie Award. Zowel de VRT als VTM werden meerdere keren genomineerd.

Canvas-programma ‘Er was eens’ werd genomineerd in de categorie ‘wetenschap en technologie’. ‘Taboe’, met Philippe Geubels, doet mee in de categorie ‘sociale en actuele zaken’. Ook de serie ‘Over Water’, die net als ‘Taboe’ op één werd uitgezonden, maakt kans op een prijs in de categorie ‘drama - niet Engelstalig’. En Ketnet-serie ‘Nachtraven’ werd genomineerd in de categorie ‘non-fictie voor kinderen & jeugd’.

Ook VTM haalde twee nominaties binnen. Zowel ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ en ‘Make Belgium Great Again’ werden genomineerd in de categorie ‘Comedy en variétéprogramma’. ‘Make Belgium Great Again’ maakt ook kans op een C21 Award, die wordt uitgereikt aan het beste nieuwe comedyformat. De winnaar van de C21 Award wordt bekendgemaakt op 6 april.