Zenuwen, geslepen tactiek en de slechtste 'Slimste Mens'-mop ooit De Slimste Mens ter Wereld, aflevering 27 Mark Coenegracht

22u32 69 SBS TV Dat heet ‘het verschil maken'. Xavier Taveirne is twee afleveringen ver en twee keer heeft hij met fluitend gemak de concurrentie opgepeuzeld. Bij zijn eerste deelname stopte de teller op 518 seconden. De tweede keer haalde hij 513 seconden. Taveirne doet dat door zeer gefocust te spelen, overal tijd mee te pikken en sterk af te werken in Foto- en Filmpjesronde. Hebben we een nieuwe Gilles Van Bouwel?

Grootste slachtoffer van de overwinningsdrang van Taveirne, die al twee keer net de top tien van beste scores aller tijden mist, was ex-zeilster Evi Van Acker. Beetje overmand door de zenuwen kwam ze traag op gang en was ze net dat tikkeltje minder alert dan haar concurrenten. Vooral Barbara Sarafian speelde het weer fijntjes. "Laat het hier vooruitgaan", is haar motto. Ze houdt het vooral op "ja" en "nee" wanneer Erik Van Looy zijn vragen afvuurt, maar weet op de juiste momenten veel goede antwoorden. Haar finale tegen Evi was daar een geslepen voorbeeld van. Het kan nog best interessant worden hoe (nu al) beste speler van dit seizoen Taveirne al dan niet een verbond sluit met actrice Sarafian. Jong veulen Lynn Van Royen is bij deze nu al gewaarschuwd…

Die hard-kijkers die met een wat onprettig gevoel achterbleven, kunnen we geruststellen. De quiz zat inderdaad een beetje in een dipje. De kandidaten waren niet meteen de allervrolijksten en wat de vakjury ook bedacht, het zorgde niet meteen voor topamusement. We hopen op meer en beter.

De leukste quotes

Evi Van Acker: "Ik heb de kaartjes van het Slimste Mens-spel een paar keer bekeken. Ik ging me dan ook heel erg voorbereiden. Ik ben begonnen met de regering hoe dat allemaal in elkaar zat en ben na twee weken gestopt."

Xavier: (over zijn eerste deelname) "Ik was heel blij. Ik heb niet op de pijnbank moeten zitten."

Wim Helsen: (over geuren) "Als je hier stinkt krijgt ge een aparte desk, ver van de andere mensen".

Barbara: "Ik ben bezig met de finaleweken, ja. Ik heb nu een oortje in." Waarna Wim Helsen zomaar wat begint te wauwelen.

Geubels: "Het wordt een speciale avond. Een sportvrouw die op pensioen is, eentje die 'De Zevende Dag' presenteert, een actrice die niet goed hoort en gij, Erik. Precies een rusthuis. Misschien kunnen we beter bingo spelen."

Geubels: (knipoogt naar Evi) "We zitten hier om een oogje in het zeil te houden."

Wim Helsen: (vertelt een hoop onzin) "Ik vind watersporten fantastisch. Ik heb zelf nog gesurft. Windsurfen. En je krijgt dan ook de voorrangregels uitgelegd. Op het water gelden allemaal regels. Stuurboord heeft voorrang op bakboord. Of omgekeerd. Dat verklaart een paar ongevallen…"

Geubels: "Ik vind zeilen een geweldige sport. Speciaal voor Evi ben ik met de zeilboot gekomen. De mensen op de E19 konden er niet mee lachen…"

Wim Helsen: "Ik heb nog een raadseltje: Het is burgemeester en het zingt: "Louis Tupack"."

Erik: (tegen Evi) "Wat is jouw sterrenbeeld?" Waarop Evi: "Weegschaal." En Erik: "Ik dacht Waterman. Da’s een mopje. Sorry."

Geubels: "Mijn sterrenbeeld is Ram. Mijn Chinees sterrenbeeld is Lam."

Wim Helsen: (over jongeren die lang thuis wonen) "Ik vind dat niet zo speciaal. Mijn mama is 75 en die woont nog altijd thuis. Echt."

Geubels: "Ik zou nog graag één keer mijn grootmoeder zien. Of ze gestorven is? Nee, drukdrukdruk."

Wim Helsen: "Er heeft iemand me het internet aangeraden om van arachnofobie af te raden, maar ik durf niet op het web."

Barbara: (over yoga) "Ik doe wel een paar yogabewegingen, maar ik ga me niet verplaatsen om in groep te luisteren naar scheten van anderen."

Hilarische momenten

"Nee." Dat is het wat weifelende antwoord van Barbara Sarafian op de vraag of ze een idool had. Waarop Evi vertelt hoe ze een idool had in het zeilen: Siren Sundby. "Ze heeft mijn lief afgepakt. Echt waar. Geen grap. Die is daarmee getrouwd."

Helsen slaat weer toe: "Ik wens soms dat er een planeet zou zijn zonder agressie, zonder haat of jaloezie, of nijd of afgunst, zonder wapens. Dat wens ik soms. Dan kunnen wij die planeet aanvallen, want die kunnen zich niet verdedigen, veroveren en onderwerpen. En al die Zorky’s worden slaven."

Wim Helsen vertelt officieel de slechtste 'Slimste Mens'-mop: "Ik werd in Aqualibi eens beschuldigd van diefstal. Gelukkig had ik een aqualibi."

Kantelmomenten

Evi Van Acker mist haar start en kijkt al snel naar een flinke achterstand. Ook in de Puzzel scoort ze minder dan de concurrentie.

De fotoronde is behoorlijk dramatisch voor de drie kandidaten, maar Evi slaagt er wel in om de achterstand te verkleinen.

In de Filmpjes-ronde slaat het duo Barbara-Xavier toe. Eerst pikt Barbara perfect in op het filmpje van Evi, waarna Xavier een perfect rondje speelt en nog eens 90 seconden binnenhaalt bij het fragment van Sarafian. Alweer een topscore voor de VRT-presentator.

In de finale opent Evi Van Acker sterk met 12 juiste antwoorden op drie vragen. Maar Sarafian slaat terug met een perfect rondje bij de vraag over Charlize Theron. Van Acker zet zichzelf dan buitenspel door absoluut niets te weten over de Russische duikboot de Koersk. Barbara spelt tactisch knap en wint de finale.

De eindscore (vóór het finalespel)

Xavier Taveirne 513 sec.

Barbara Sarafian 359 sec.

Evi Van Acker 248 sec.

De stand

1. Dalilla Hermans 9 deelnames 5 overwinningen

2. Goedele Wachters 8 deelnames 4 overwinningen

3. Thibault Christiaensen 6 deelnames 1 overwinning

4. Bill Barberis 5 deelnames 1 overwinning

5. Filip Peeters 4 deelnames 3 overwinningen

6. Linde Merckpoel 4 deelnames 3 overwinningen

7. Björn Soenens 4 deelnames 1 overwinning

8. Dina Tersago 4 deelnames

Nieuwkomer

Actrice Lynn Van Royen