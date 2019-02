Zenders denken na over milieu-impact van programma’s in verre oorden: "'De Mol' onder de kerktoren, dat werkt niet" DB

25 februari 2019

00u00 0 TV Een dak vol zonnepanelen en een hybride auto, maar wel ettelijke malen rond de wereld vliegen om een reisprogramma te maken. 'Groene jongen' Tom Waes gaf afgelopen weekend heel eerlijk toe dat hij ermee worstelt. En hij is niet de enige tv-maker die over deze actuele kwestie nadenkt. "Maar alle vluchten schrappen zal nooit gebeuren. Een blik op de wereld is van groot belang", denken de omroepen.

Hij zei het gekscherend, maar je voelde dat hij er écht over had nagedacht. "Misschien wordt de volgende 'Reizen Waes' wel 'Zeilen Waes'", zei Tom Waes in onze weekendkrant. "Ik beschouw mezelf als een groene jongen, maar mijn ecologische voetafdruk is door al dat vliegen van de voorbije tien jaar niet de kleinste. Ik worstel daarmee en we zijn binnen de ploeg hard aan het nadenken over alternatieven. Ik roep ook andere tv-makers op om te bekijken hoe we dit probleem gaan aanpakken, want het is een thema dat duidelijk leeft bij onze kijkers."

Toms collega Lieve Blancquaert, die voor haar trilogie 'Birth Day', Wedding Day' en 'Last Days' behoorlijk wat airmiles verzamelde, zegt dat het haar eveneens bezighoudt. "Ik ben niet zo lang geleden naar Bangladesh gevlogen om een reportage te maken over het misbruik in de kledingindustrie. Binnenkort zal ik naar Kenia vliegen om een verhaal te maken over de besnijdenissen bij meisjes. Het is altijd wikken en wegen, maar uiteindelijk is het mijn doel om een verhaal te brengen dat, geloof ik toch, een journalistieke waarde heeft. Ik zie daar nog steeds het belang van in en hoop de kijkers en lezers ook."

Zo denken ook de omroepen erover. "Als mediabedrijf is het onze taak om een stuk van de wereld te laten zien aan Vlaanderen", zegt Sara Vercauteren van Medialaan-De Persgroep. "Journalisten moeten de wereld kunnen intrekken om verslag uit te brengen, maar ook op het vlak van entertainment kan een blik op de wereld interessant zijn."

Met autocar naar Moezel

Soms kun je bijna niet anders dan met een hele ploeg het vliegtuig opstappen, denkt Lies Maesschalck van VIER. "Voor een programma als 'De Mol' is het avontuur zo'n belangrijk ingrediënt dat je wel naar een verre uithoek moét vliegen. Ook al om ervoor te zorgen dat je deelnemers niet voortdurend herkend worden door Vlaamse toeristen. Maar in andere gevallen zullen we het in de toekomst steeds vaker afwegen. Met 'Hotel Römantiek' zijn we nu naar Tozeur in Tunesië gevlogen, maar het eerste seizoen zijn we met de bus naar Zwitserland gebold. Niets houdt ons tegen om bij een volgend seizoen met een autocar naar de Moezel te trekken of zelfs in België een mooie plek voor de opnames te zoeken."

Nog maar een jaar geleden hoorde je niemand een opmerking maken over een programma als 'De wereld rond met 80-jarigen', vandaag scoor je met zo'n titel weinig punten bij de deelnemers aan de wekelijkse klimaatmarsen. "Die gevoeligheid gaat ook niet meer verdwijnen", denkt Olivier Goris, netmanager van Eén. "En dus gaan we er meer en meer rekening mee houden. Alle vluchten schrappen zal niet gebeuren. We blijven in de eerste plaats verhalenvertellers. De boodschap die Tom Waes, Rudi Vranckx en Lieve Blancquaert vanuit verre streken brengen, is vaak van groot belang. Maar de VRT heeft onlangs wel de hele productiesector samengeroepen en die bedrijven gevraagd om zich heel bewust te zijn van de kwestie en zo snel mogelijk grote stappen te zetten op dit vlak. Dat het kan, bewijst bijvoorbeeld de Ketnet-reeks 'Buck'. Die heeft een zero emission-label gekregen."

25 jaar zonder vlees

Een deel van de oplossing is de compensatie die tv-makers en omroepen voorzien voor de CO2 die ze bij de productie van hun programma's uitstoten. Tom Waes vertelde dat zijn dak vol zonnepanelen ligt, dat hij met een hybride auto rijdt en nooit nog drank in petflessen koopt. "Ik eet thuis al 25 jaar geen vlees meer", zegt Lieve Blancquaert. "Ik rijd met een elektrische deelwagen en vlieg nooit voor persoonlijke vakanties, om in de zon te gaan liggen. Al wil ik zeker niemand met de vinger wijzen die wel eens voor zijn plezier vliegt. We moeten onze beleidsmensen aanmanen om slimmer te zijn: ik vind het schandalig dat er op kerosine geen taksen geheven worden. We blijven de olie-industrie maar subsidiëren, onbegrijpelijk."

Ook de omroepen proberen oog te hebben voor milieuvriendelijkheid en klimaat. "Daarom investeren we in zonnepanelen in Vilvoorde, een nieuw gebouw in Antwerpen vlak bij het openbaar vervoer, onze milieuvriendelijke drukkerij in Lokeren waar we waterloos drukken, enzovoort", zegt Sara Vercauteren. "Daarnaast hebben we uiteraard onze mediakracht om milieuboodschappen te verspreiden. We hebben bijvoorbeeld Jill Peeters als experte in huis en ondersteunen - net als de VRT - de huidige klimaatcampagne 'Sign for my future'."

Kortom, Tom Waes is zeker niet de enige die met het probleem worstelt. "De kwestie staat nog maar sinds kort op de agenda van tv-makers en omroepen", besluit Lies Maesschalck. "Maar de kijkers kunnen ervan op aan dat we wel degelijk rekening houden met deze gevoeligheden."

Compenseer je uitstoot, plant een stukje bos

"Elke vlucht die ik neem, compenseer ik via BOS+", zegt tv-maakster Lieve Blancquaert. Eenvoudig gezegd: je betaalt een som waarmee bomen geplant worden die in 20 jaar tijd de CO2-uitstoot van je vlucht compenseren. Via de website treecological.be kan je berekenen om hoeveel geld het gaat. Als Lieve binnenkort naar Kenia vliegt, zoals ze hiernaast vertelt, zal haar dat 72,85 euro kosten. BOS+ plant daarvoor 0,015 hectare bos. Voor een retourtje Barcelona volstaat 11,22 euro. Wie over en weer naar Bangkok vliegt, moet voor 107 euro bomen laten planten. "Ik begrijp dat dit niet voor iedereen weggelegd is", zegt Blancquaert. "Maar als iedereen die het zich wél kan veroorloven deze bijdrage doet, maakt dat al een immens verschil.”