Zenderoorlogje rond 'Mooi en Meedogenloos'? Eerst geen kandidaten, nu te zien op twee zenders IDR

29 augustus 2018

13u31 13 TV 'Mooi en Meedogenloos’ verdween enkele maanden geleden even van het kleine scherm toen Fox besliste om de reeks niet langer uit te zenden, maar ondertussen raakte bekend dat zowel Eclips TV en ZES de soap vanaf maandag zullen brengen.

Een unicum in Vlaanderen, zoveel is zeker. Eclips TV, de zender voor mantelzorgers en vijftigplussers, besloot als eerste de draad weer op te pikken. Dat ZES nu hetzelfde gaat doen, komt voor Eclips dan ook als een verrassing. "Toen we dit hoorden, kwam dat ook voor ons als een verrassing. Eerlijk: we dachten zelfs eerst dat het een grap was', klinkt het bij de zender. 'Wij hebben een hele tijd geleden contact gehad met de mensen achter 'Mooi en Meedogenloos' in Brussel. Ze vroegen ons toen of we er een probleem mee hadden dat ze nog zochten naar een zender om de soap in Wallonië te kunnen uitzenden. Wij hebben toen gezegd dat dit voor ons geen probleem was. Er werd ons toen ook gezegd dat er voor Vlaanderen niemand anders zou zijn. We hebben toen een contract opgemaakt, maar het territorium staat daar niet duidelijk in beschreven. Die misser zal ons geen tweede keer overkomen. Weet je, deze aankoop heeft ons heel wat geld gekost. Maar we wilden dat doen, omdat we onze kijkers iets unieks wilden bieden. En we geloven er nog steeds in, voor alle duidelijkheid. We kunnen hier niets aan veranderen, maar we proberen het positief te bekijken. Uiteindelijk draait het om twee verschillende zenders met een verschillend doelpubliek. Bovendien kan je bij ons 'Mooi en Meedogenloos' bekijken zonder reclame."

Bij ZES zijn ze zich van geen kwaad bewust. "Wij hebben samengezeten met de makers en de rechtenhouders", zo zegt woordvoerder Kristof Demasure. "We hebben toen afgesproken om het programma vanaf komende maandag uit te zenden. Wat ons betreft is er geen sprake van exclusiviteit. Twee zenders kunnen het programma in Vlaanderen brengen. We willen het heel bewust overdag op ZES brengen omdat we vinden dat het binnen onze programmatie past. We wisten dat Eclips TV het programma ook zou brengen, maar wij zien daar geen problemen in. Het programma zal zowel bij ons als bij Eclips TV op verschillende momenten worden uitgezonden. De kijker kan zelf kiezen wanneer hij of zij kijkt."