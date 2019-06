Zendaya waarschuwt kijkers voor expliciete beelden in haar nieuwe serie ‘Euphoria’: “Kijk er alleen naar als je zeker weet dat je het aankan” MVO

17 juni 2019

13u34 0 TV ‘Euphoria’, de nieuwe serie die vanaf vandaag te bekijken valt via Telenet Play en Play More, bevat enkele beelden en thema’s die mogelijk schokkend kunnen zijn voor bepaalde kijkers. Daarvoor waarschuwt hoofdrolspeelster Zendaya (22).

Ze heeft het bijvoorbeeld over de verschillende geslachtsdelen die expliciet in beeld komen tijdens de tweede aflevering. Het Amerikaanse Parents Television Counsil, dat waakt over de kindvriendelijkheid van tv-programma’s, was daar allesbehalve tevreden over. Daarnaast behandelt ‘Euphoria’ enkele donkere thema’s, en Zendaya waarschuwt dat sommige kijkers het moeilijk kunnen hebben met enkele grafische scènes.

“Ik wil jullie eraan herinneren, voor de première van de show, dat ‘Euphoria’ bedoeld is voor een volwassen publiek”, schrijft ze op Instagram. “Het is een rauw, eerlijk portret van verslaving, angst en de moeilijkheden van het leven in de hedendaagse maatschappij. Er zijn scènes die heel grafisch zijn, die moeilijk kunnen zijn om naar te kijken en die triggers bevatten. Kijk er alsjeblieft alleen naar als je zeker weet dat je het aankunt. Doe wat het beste is voor jou. Ook als je niet kijkt zal ik nog altijd dankbaar zijn voor je steun als fan.”

‘Euphoria’ is een remake van een gelijknamige Israëlische show. Het gaat over een groep studenten die hun liefdesleven en vriendschappen proberen in balans te houden in een wereld vol seks, drugs, trauma en sociale media.