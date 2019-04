Zendaya en Drake spelen in Euphoria’, HBO’s eerste young adult drama MVO

18 april 2019

12u55 1 TV Binnenkort is ‘Euphoria’, een realistische, donkere serie over het (nacht)leven van een groep Amerikaanse scholieren, te bekijken via Telenet. Dit is de eerste keer dat HBO een tienerserie uitbrengt. De reeks werd geproduceerd door Drake en heeft Zendaya in de hoofdrol.

Euphoria is een Amerikaanse bewerking van de gelijknamige serie uit Israël. Het belicht de turbulente levens van enkele jongeren met als duidelijke boodschap: jong zijn is niet altijd rozengeur en maneschijn. Wat levert dat op? Een rauwe mix van trauma’s, drugs, seksualiteit en sociale media die het leven van de jeugdige personages volledig op z’n kop zet. Denk er zwierig camerawerk en een sterke soundtrack bij, en je eindigt met een tienerdrama dat zijn doelpubliek serieus neemt.

Aanstormend talent

Het belangrijkste personage in ‘Euphoria’ is de getroebleerde Rue. Zij wordt vertolkt door zangeres-actrice Zendaya, een 22-jarig opkomend talent dat we al eerder aan het werk konden zien in ‘Spider-Man: Homecoming’ (2017) en ‘The Greatest Showman’ (2017). Ze wordt in de serie bijgestaan door andere rising stars: Maude Apatow (‘Girls’), Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith en Sydney Sweeney (‘Handmaid’s Tale’, ‘Sharp Objects’).

Ook achter de camera is er bekend volk terug te vinden. Niemand minder dan rapper Drake produceerde de serie. Hij slaat voor ‘Euphoria’ de handen in elkaar met de filmproductiemaatschappij A24, die de afgelopen jaren faam verwierven met arthouse films als ‘The Lobster’ (2015), ‘Moonlight’ (2016), ‘Lady Bird’ (2017) en ‘Eighth Grade’ (2018).

‘Euphoria’ zit in het Play-aanbod vanaf 16 juni.