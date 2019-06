Zelfverklaarde kleinzoon van Elvis Presley in ‘The Voice Australia’ Redactie

28 juni 2019

06u00

Bron: PRIMO 0 TV Een speciale jongeman waagt momenteel zijn kans in de Australische versie van ‘The Voice’. De 24-jarige Dakota Striplin beweert namelijk dat hij de kleinzoon is van muzieklegende Elvis Presley.

Althans, dat denkt hij. Dakota’s oma werkte voor Elvis in Hawaï toen ze zwanger werd van haar zoon. Toen er jaren later een DNA-test werd afgenomen, bleek Dakota’s vader een andere vader te hebben dan de andere kinderen uit het gezin. De familie denkt nu dat de kans bestaat dat Dakota’s oma toen met Elvis het bed heeft gedeeld, al kan het natuurlijk ook met gelijk welke andere man in Hawaï geweest zijn.

De familie van Elvis reageert vooralsnog niet op het nieuws. “We hebben al brieven gestuurd, maar we krijgen geen reactie. We willen geen geld of roem. Mijn familie wil gewoon de waarheid.”