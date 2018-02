Zelfs trouwe Tim lijkt te zwichten: iedereen 'bloedje geil' op Temptation Island EDA

22 februari 2018

22u33

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV The morning after op 'Temptation Island' en niets is nog hetzelfde. Het bedrog van Megan ontketent een kettingreactie. Terwijl de koppelvrouwen steeds losser worden, trekken de koppelmannen zich meer en meer terug. Maar dat is buiten Tim gerekend. Schietgebedjes, spionage en ‘volle zakken’. Welkom bij een nieuwe aflevering van ‘Temptation Island in vogelvlucht.’

DAG 5 op Temptation Island. Presentator Rick Brandsteder was die ochtend in z’n pen gekropen en had een mooie intro bij elkaar geschreven.

We publiceren ‘m integraal:

“De beelden van het eerste kampvuur zorgden ervoor dat de verleiding een eerste hoogtepunt kende en dat mag je best letterlijk nemen.”

De morning after stonden zowel Megan als Joshua op met gemengde gevoelens.

Megan was niet trots op het feit dat ze zo weinig respect voor zichzelf had getoond voor de camera, maar spijt tegenover Kevin had ze niet. Hij had z'n laatste kans verspeeld en Megan vond in Joshua een grote, heu, steunpilaar.

Voor Joshua hing er meer aan vast. Hij deed het met een missie.

Voor zij die het gemist hebben, die reddingsactie gebeurde eerst met mond-op-mondbeademing maar die sloeg niet aan.

De atypische heimlichgreep was wel een succes.

Eenmaal het woord eruit was, kon Joshua zich openlijk uiten als superheld.

De legitimiteit van de intimiteit moest natuurlijk wel objectief worden vastgesteld door de andere bewoners.

Vanessa had net een cursus 'Constructieve Feedback' achter de rug en wist haar conclusie correct te verwoorden:

In het mannenresort was Kevin helemaal van slag. Hij wist nog niet wat Megan en Joshua de nacht voordien hadden gedaan maar hij voelde wel al dat hij zijn vriendin aan het verliezen was.

Hij wilde per direct zijn transfer van 'Coconut Beach' naar het ‘Met Peren Strand’ aanvragen.

Gelukkig was de immer fijnbesnaarde verleidster Cherish in de buurt om hem op andere gedachten te brengen.

Taalgevoeligheid mag dan niet haar sterkste kant zijn...

Haar empathisch vermogen was wel spot on. Zo had ze een solide theorie bedacht waarom Megan zo emotioneel was op de kampvuurbeelden.

Misschien ja… Wat denk jij Megan?

Ik denk dat je gelijk hebt. Op dat moment illustreerde Kevin al even hoe dat er zou uitzien. Overmand door emoties liet hij z'n (krokodillen)tranen de vrije loop.

Of door elkaar schudden.

Ondertussen op Ayundra:

Na het eerste kampvuur had Deborah een quasi comateuze toestand bereikt.

Lees: NOG rustiger.

Danielle lag ook nog in bed. Zij lag de hele nacht wakker van de beelden van vriend Mezdi. Al vanaf dag 1 ging hij heel losbandig om met de verleidsters. “Hij was een totaal ander persoon. Hij heeft niet eens één dag zijn best gedaan. Ik weet niet of ik hem nu nog moet zien.”

Verleidsters Laetitia en Zwanetta willen dat varkentje wel eens voor jou wassen hoor, Danielle.

Ook Mezdi had een rotnacht achter de rug. De beelden waarop te zien was hoe Daniëlle intiem danste met kleurplaat Fabrizio, zinden hem niet.

"Haar gedrag keur ik gewoon af." Tim trok partij voor z'n makker Mezdi. "Mocht mijn vriendin zo tegen een gast staan aanschuiven, dat zou ik ook niet zo leuk vinden."

Op Ayundra laaiden de emoties hoog op. Matthew, aka Bloedje Geil, was ontroerd door de performance van Joshua.

"Het is pas dag vijf en iedereen is BG, bloedje geil."

Rick was nog steeds in zijn nopjes met zijn zelfgeschreven intro en verscheen hyper uitgelaten op Coconut Beach.

De presentator had nochtans goed nieuws voor de mannen. Ze mochten allemaal samen op groepsdate.

Van zodra ze de pist in waren...

Werden de vrouwen ontboden.

Zij mochten het resort van hun mannen aan een stevige inspectie onderwerpen.

De mannen doken erin...

... en de vrouwen deden hetzelfde.

Vanessa hoopte vooral geen gebruikte condooms aan te treffen in de kamer van Jeremy en Daniëlle hoopte op haar beurt dat Mezdi's verleden als crossdresser niet aan het licht zou komen.

Ze was ontzet toen ze ontdekte dat Mezdi bijna z'n hele fles parfum erdoor had gejaagd. "Die zou hij enkel voor speciale gelegenheden dragen."

Deborah ontdekte het schrijn dat Tim voor haar had geïnstalleerd. Alsook een dagboek, dat ze zonder verpinken las.

Ze besloot zichzelf te drenken in zijn parfum. Aanschouw: de proactieve territoriumafbakening.

De groepsdate verliep minder uitbundig. Sinds het kampvuur hielden de mannen de verleidsters op afstand. Laetitia trok aan de alarmbel en legde haar eisen voor aan de productie.

"Als de jongens zich na het kampvuur nog meer gaan terugtrekken door videobeelden die ze hebben gezien dan mogen ze van mijn part naar huis gaan", klonk het dreigend.

Verleidster Cherish, daarentegen, hield wel van een uitdaging.

Zij richtte haar pijlen op trouwe matroos Tim.

Maar een ijsberg naderde. Ook in het vrouwenresort waren er oproerkraaiers onder de vrijgezellen. Een revolutie leek onontkomelijk.

Verleider Andrea dreigde persoonlijk te worden.

 Misschien kan verleider Fabrizio een leuke kleurplaat maken?

De nacht brak aan en de verleidsters besloten een zwoel feestje te geven om de mannen wat los te krijgen.

Ze lieten een paal aanrukken. Die werd helaas horizontaal geïnstalleerd.

Op Ayundra werd er gespoten en geslikt.

Deborah werd volledig ondergespoten door vrijgezel TI.

Megan vond dat er vriendschappen voor het leven werden gemaakt.

Verleider Andrea wilde een spelletje 'Waarheid of drinken' spelen. En creëerde daarmee gevaarlijke munitie voor het kampvuur.

Andrea: "Vanessa, heb je in die zes jaar dat je met je vriend samen bent ooit gedacht: ik wil niet meer bij hem zijn, ik vind dat de liefde over is?"

Daniëlle bekende dat Fabrizio haar temptation is. "Fabrizio is echt een man, maar misschien is hij gewoon mijn Temptation omdat ik nu niet bij Mezdi ben? Ik heb tijd nodig." Je hebt nog 9 dagen, Daniëlle.

'Nog MAAR 9 dagen?!' Mezdi schakelde een versnelling hoger en gaf zich weer volop over aan de verleiding.

Maar Zwanetta wilde niet delen.

Mezdi raakte helemaal verblind door Zwanetta's schoonheid...

... en moest op de tast verder.

Jeremy's ogen werkten nog perfect. Hij hield vanop afstand alles nauwlettend in de gaten.

Op Ayundra probeerde Daniëlle de zaak te redden met een schietgebedje.

Deborah en Vanessa hadden het volste vertrouwen in hun relaties en stelden zich losser op.

Dat ontging verleider Gino niet.

En je leek ook erg geïnteresseerd in wat ze te zeggen hadden, Gino.

Cherish richtte nog steeds haar pijlen op Tim. "Een man die bezet is, is veel spannender voor mij."

En ook Tim leek minder en minder zeker van zijn stuk te worden. Zo zou hij volgens enkele oplettende vrijgezelle dames Cherish op de kont hebben geklopt.

"Je leeft maar één keer. Ik leef liever kort en goed dan lang en niet goed", keerde de Aalstenaar plots 360°.

Denk jij dat Tim de mist in zal gaan Deborah?

Tim hoeveel bied jij?

...

Wij zijn ook niet meer zo zeker van ons stuk. Zeker niet toen Tim besloot om Mezdi op de hoogte te brengen van zijn temptation en daarbij zijn microfoontje afdekte.

Zwicht #TIMtation????

Dat en veel meer ...

In een nieuwe aflevering van 'Temptation Island'.

Bij leven en welzijn, tot volgende week!