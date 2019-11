Zelfs Erik Van Looy sprakeloos: filmpjesronde zorgt voor ‘comeback van de eeuw’ in ‘De Slimste Mens’ MC

25 november 2019

22u31 5 TV Heerlijke 25ste aflevering van deze ‘Slimste Mens’. Met een erg goeie balans tussen humor en ernst. Met het duo Rik Verheye-Jelle De Beule als het prima bindmiddel. Nieuwkomer Lieven Scheire bewees van bij de start dat hij het wel eens ver zou kunnen schoppen. Al blijft ‘De Slimste Mens’ een verrassend spelletje.

Scheire voorspelde dat overigens zélf bij de start. Eén keer je filmfragment missen kan fataal zijn. Scheire kwam, speelde en was klaar voor zijn eerste overwinning. Tot de filmpjesronde voor ‘de comeback van de eeuw’ zorgde, zoals Erik Van Looy het terecht omschreef. Bart Hollanders haalde het maximum uit zijn eigen filmpje en kaapte vervolgens 80 seconden weg bij Scheire. Om te winnen. Amelie Albrecht speelde op geen enkel moment mee. Ze verloor ook kansloos haar finale tegen Scheire.

Van Lieven Scheire hebben we duidelijk nog niet de laatste Slimste Mens-stunt gezien. Met de reeks foto’s uit zijn kinder- en jeugdtijd konden we bij zijn eerste deelname wel verder. Laat hem nu ook nog zijn filmpjesronde tot een goed einde brengen, en we hebben een straffe tegenspeler voor o.a. sopraan Astrid Stockman, tv-figuur Thomas Huyghe en seksuologe Lotte Vanwezemael, de huidige top drie van beste kandidaten.

De leukste quotes

Amelie (tegen Bart, nadat Lieven weer een moeilijk verhaal heeft gebracht): “Was je ook niet aan het luisteren?”

Amelie (net voor de finale, met een stand 139-425, tegen Erik): “Als je nu vraagt wie het gaat halen, doe ik u iets.”

Kantelmomenten

Amelie opent het best de ‘3-6-9’-ronde, maar valt dan helemaal stil. Ze weet bijvoorbeeld geen antwoord in ‘Open deur’ en ziet hoe Lieven meteen uitloopt.

Lieven heeft de overwinning al op zak, maar in de filmpjesronde gebeurt de grote ommekeer. Niemand weet iets zinnigs te vertellen over het #LikeMe-filmpje, maar vervolgens speelt Bart perfect na zijn fragment, om dan in het ultieme filmpje van Lieven, over OJ Simpson, nog eens 80 seconden binnen te halen. ‘De comeback van de eeuw’ aldus een verbaasde Van Looy.

Met een stand 425-139 is er geen sprake van een echte finale, al mag Amelie meteen 100 seconden afknabbelen met een weggevertje (het refrein van ‘Ik Wil Je’ van De Kreuners). In de volgende vier vragen speelt Lieven fluitend uit. Om nog 223 seconden over te houden.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Bart Hollanders: 447 sec.

2. Lieven Scheire: 425 sec.

3. Amelie Albrecht: 139 sec.

De stand

1. Astrid Stockman: 8 deelnames - 5 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Thomas Huyghe: 6 deelnames - 5 overwinningen, 1 finale verloren

3. Lotte Vanwezemael: 6 deelnames - 4 overwinningen en 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

4. Mathieu Terryn: 6 deelnames - 3 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

5. Philippe Geubels: 5 deelnames - 2 overwinningen en 2 gewonnen finales, 1 finale verloren

6. Chrostin: 5 deelnames - 1 overwinning en 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

7. Amelie Albrecht: 4 deelnames - 1 overwinning en 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

8. Bart Hollanders: 3 deelnames en 2 overwinningen, 1 finale gewonnen

9. Lieven Scheire: 1 deelname en 1 finale gewonnen

Nieuwkomer

Acteur Sven De Ridder