Zelfs een badkamer vol rozen kan relatie van Annelies en Joris in ‘Blind Getrouwd’ niet redden (+ wat u allemaal niet op tv zag) Mark Coenegracht

11 maart 2019

21u45 0 TV Waren het nu exact honderd of een paar honderd rozen waarmee Joris zijn nauwelijks twee weken geleden gehuwde Annelies wilde charmeren? Feit is dat het verrassingscadeautje averechts uitpakte. In plaats van pure romantiek stroomde ijskoude ongemakkelijkheid en passieloosheid ‘Blind Getrouwd’ binnen. Het komt nooit meer goed tussen die twee!

Het is dus over en uit voor Annelies en Joris. Zelfs één procent kans geven we dit fijne koppel niet meer. Als een winkelvoorraad rozen haar niet kan overtuigen, dan kap je er beter mee. Een doorsnee verliefd meisje zou die badkamer vol rozen immers een fijne verrassing hebben gevonden, maar Annelies bekeek het als een ongewenste intimiteit, een inbreuk op haar ochtendritueel. Het zorgde wat later voor zielige televisie. Annelies uitte de historische woorden: “Oh my God, heb jij die bloemen daar gezet? Dat zijn er heel veel, hé. Eentje was genoeg geweest!”, en vertrok zonder veel tralala en met een gezicht dat boekdelen sprak. Joris bleef eenzaam en alleen achter om zijn bundels rozen bij te snijden om ze vervolgens in emmers te pleuren… Ja, we hadden instant met hem te doen. Ook al omdat de programmamakers dit moment extra in de verf wisten te zetten met het nummer ‘Like Lovers Do’ van The Bony King of Nowhere. Alleen een druilerige herfstavond in Zoerle-Parwijs zou triestiger geweest zijn.

Opvallend hoe deze ‘Blind Getrouwd’ op twee snelheden surfte. Er was enerzijds het welles-nietes-spel van al dan niet enige gevoelens bij Joke & Stijn en Line & Victor en de grote liefdesvragen bij Elke & Tim, die al lang ver vooruit kijken en voortdurend plannen aan elkaar voorleggen. Voor Jolien & Lenny en Annelies & Joris is het grote huwelijksgebeuren al voorbij, vrezen we.

Annelies en Joris: boeken toe

Op geen enkel moment zag je in deze aflevering een sprankel passie oplichten tussen Annelies en Joris. Hij wil zijn hart openzetten, zij klapt dicht en speelt ijskoningin. Ze gaan samen boksen? Hij geeft haar, ongelukkig genoeg, een tik tegen de kaak. Samen naar een film kijken? “Dat is een film beleven!”, zucht Joris. Samen eten en de toestand bespreken? Dat is in taverne Wattman, aan de immer drukke Draakplaats in Berchem, een plat watertje drinken en veel naar buiten kijken. En lachen omdat hij het kaastaartje bij de koffie niet moet hebben…

Veel slechte signalen dus. Toch ziet het er niet meteen naar uit dat de mislukte match tussen Annelies en Joris tot een vroegtijdige echtscheiding zal leiden. “Ik kom wel terug”, belooft Annelies, “maar wel op mijn eigen tempo”. Ik vrees dat ze vooral zal terugkomen om op het einde van de rit te zeggen dat het niets is geworden. “Ik had direct het gevoel van thuiskomen”, zo omschrijft ze immers haar gevoelens als ze even terug naar haar ‘kot’ trekt. Over en uit dus. Niets aan te doen.

Slaagkans: 0 procent (was 1)

Elke en Tim: het mag stouter

Het mag, neen, het moet voortaan allemaal wat stouter worden in de relatie van Elke en Tim. Zo maakt experte Margot het koppel en ons duidelijk. “Fysiek contact stimuleert de gevoelens. Wees niet te voorzichtig. Neem eens een risico!”, is de uitleg. Laat het dus maar wat fysiek knetteren tussen deze twee perfecte matches. Komt in orde, zo voelen we meteen. Geen grote alarmbellen die daar rinkelen. Logisch dat je niet alle kaarten meteen open en bloot op tafel, of beter in bed, gooit in bijzijn van een miljoen of meer trouwe volgers.

Elke en Tim hebben ook perfect door dat je in tien dagen niet zomaar meteen een volwassen huwelijk kan hebben. En toch kijken ze heel ver vooruit. Zodat de druk toch plots weer verhoogd wordt als ze het antwoord zoeken op de vraag of ze elkaar over 5 jaar, of liever over 30 jaar, nog zien samenleven als partner en als de mama/papa van hun kinderen.

Slaagkans: 85 procent (was 95)

Jolien en Lenny: de kaars dooft uit

Zeer pijnlijk moment aan het einde van de aflevering. Jolien droop stilletjes af richting slaapkamer terwijl manlief alleen in de zetel bleef liggen. Een duidelijk signaal naar iedereen dat er geen vuur is tussen beide. Best friends, nu ja, dat zullen we nog zien, maar een echtelijke relatie, no way. Maar vrienden voor nog een paar weken, tot ze moeten aangeven of ze verder willen samenleven, dat zeker wel. Lenny en Jolien amuseren zich namelijk wel. Gaan samen klimmen, gaan voor een avondje koken, maar daar stopt het. ‘Ik kan hem moeilijk lezen’, maakt Jolien duidelijk. Vanuit onze luie zetel is dat niet zo moeilijk nochtans. Het zal niet lukken met Lenny. Wegens een compleet ander professioneel leven en een boel privé-bezigheden. Jolien heeft wel al zeer goed gezien dat Lenny nauwelijks doorheeft dat hij eigenlijk gehuwd is. En dat dat zo zijn gevolgen heeft. ‘Wij man en vrouw. Daar moet jij nog aan wennen’, zegt ze tegen hem.

Slaagkans: 5 procent (was 5)

Joke en Stijn: ‘Er gebeurt niks’

Mister Doorsnee Vlaming is één van de mannen die zich voluit smijt in ‘het experiment’. Maakt alweer duidelijk dat hij het perfect ziet zitten met Joke. ‘Ik kijk er naar uit als ze thuis komt’, glundert hij als officiëel gehuwde man. Bij Joke zijn de twijfels heel wat groter. Het koppel heeft de voorbije dagen en weken een ‘wijze’ tijd beleefd, maar dat heeft weinig te maken met een volwassen relatie. ‘Ik vrees dat ik op mijn honger ga blijven zitten’, klinkt het alarmerend. Met andere woorden, van passie was en is nog geen sprake. Een Joke maakt duidelijk dat dat een absolute voorwaarde is om de relatie verder te zetten.

Slaagkans: 40 procent (was 50)

Line en Victor: langzaam maar zeker

Langzaam maar zeker, maar zeker niet te rap. Een Hasseltse slogan uit vervlogen tijden die nu met genoegdoening wordt gebruikt door Line en Victor. Line gaat met academische precisie te werk, Victor heeft begrepen dat hun relatie langzaam maar zeker zal moeten groeien. En de doctoraatsstudente heeft alle lof voor haar man. “Ik apprecieer het geduld van Victor”, klinkt het.

Geef die twee dus rustig alle tijd om elkaar beter te leren kennen. Zoals dat in een doodgewone relatie, zonder toezicht van pottenkijkers, kan en moet gebeuren. “Gevoelens kan je niet maken, je kan ze wel ontwikkelen”, krijgen we te horen. En dan is er nog de fysieke klik. Gaat die er nog komen? In de keuken zijn Line en Victor alvast wel een perfecte match. “Daar zijn we een schoon plaatje”, klinkt het. En aangezien de liefde via de maag gaat…

Slaagkans: 55 procent (was 45)

Niet op TV:

De opvallendste quotes

Annelies (bij het zien van een badkamer vol rozen): “Oh my god? Hebt gij die bloemen daar neergezet? Dat zijn er erg veel, hé. Eentje was genoeg hoor, maar toch wel bedankt dat je ze allemaal gekocht hebt.”

Annelies (geeft extra uitleg over het rozenprobleem): “Dat voelt wel heel verstikkend voor mij. Je krijgt de hele tijd signalen van: ‘doe het rustig aan, verwacht niet te snel dingen’ en dan kwam die ‘overdondering’ van bloemen. En hij lachte er ook mee. Je moet mij ondertussen toch kennen.”

Joris (over zijn ellende): “Hoe beter ik het wil doen, hoe fouter het loopt.”

Elke (over Tim): “Hij is een schat van een man. Alles gaat goed. Het zou heel leuk zijn om met hem verder te gaan. Ik hoop wel dat het experiment overgaat in echte gevoelens en dat we het een echte relatie kunnen noemen.”

Annelies (tegen Joris): “Ik weet dat jij keiveel bevestiging nodig hebt, maar ik ben niet gewoon dat te geven.”

Jolien (tegen Lenny): “Wij, man en vrouw. Daar moet jij nog aan wennen…”

Victor (over en tegen Line): “Ik zie een mooie, leuke vrouw.”