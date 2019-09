Zelfs druilerig weer kreeg ons niet voor tv: Vlaamse kijker niet onder de indruk van najaarsprogramma’s Mark Coenegracht

09 september 2019

00u00 0 TV Nergens beter dan 'Thuis'. Een slogan waarmee Eén na de eerste week van het herfstoffensief best blij zal zijn. De soap is het enige programma dat meer dan één miljoen kijkers trok. U had wellicht ook meer en ander vuurwerk verwacht van het najaar op de grote Vlaamse zenders, dat vooral bestond uit losse flodders. Een analyse.

De weergoden waren de Vlaamse tv-zenders en hun najaarsprogrammatie goedgezind, maar de Vlaamse kijker lag niet meteen wakker van het nieuwe tv-aanbod. Eén bleef bij het grote publiek wel uitgesproken de grootste zender, met als extraatje dat het met 'Thuis' als enige meer dan één miljoen dagelijkse kijkers lokte. Bij de commercieel interessante kijkers van 18 tot 54 jaar is VTM dan weer de grootste zender, net voor Eén en ver voor VIER. Samen met Canvas, goed voor gemiddeld 5,3% marktaandeel, bereiken die vier zenders 7 kijkers op de 10. Met kleintjes als Vitaya, VIJF, CAZ en ZES erbij, wordt dat 8 op de 10.

Horten en stoten

De herfststart verloopt bij VTM met horten en stoten. De zender kon met goeie scores voor 'VTM Nieuws', 'Familie', 'Alloo en de wegpolitie', de startaflevering van 'Beat VTM' en de Rode Duivels - zelfs tegen dwerg San Marino goed voor zo'n 850.000 kijkers - de meubelen redden. En ook 'Wat een jaar!' ging zaterdag vlot over het half miljoen fans. Daarnaast is het voor de grootste commerciële tv-zender nu al reikhalzend uitkijken naar de veelbelovende start van 'Boer zkt. vrouw', 'Belgium's Got Talent' en een dagelijkse laatavondtalkshow, allicht gepresenteerd door nieuwkomer Davy Parmentier, huidig programmabaas.

Aan de Medialaan kunnen ze immers onmogelijk gelukkig zijn met de eerste afleveringen van 'Studio Stan' en '(h)ALLOOMEDIA'. Beide programma's scoorden respectievelijk 311.764 en 270.811 kijkers. Tegenvallers. Of toch niet? De VTM-programmabazen lieten 'Studio Stan' immers erg lang op de plank liggen en van het vernieuwde 'Sterren en kometen' werden amper vijf afleveringen gedraaid.

Balansoefening

Eén begon traditioneel wat afwachtender aan het najaar. De zender zag dat Danira Boukhriss Terkessidis met 'Vandaag' Lieven Van Gils prima en rimpelloos opvolgde, maar de talkshow moet het - ondanks Danira - voorlopig toch alweer hebben van oudere kijkers. 'Vandaag' bood weinig nieuws en profileert zich bovendien als promokanaal voor eigen werk. 'Merci voor de muziek' (739.326 kijkers), waar vooral Nora Gharib een goeie indruk naliet, plezierde ook voornamelijk 50-plussers. 'Thuis' blijft de absolute sterkhouder op de openbare omroep. Elke dag met kop en schouder boven de rest met zo'n 1,1 miljoen - zij het ook hier wat oudere - kijkers. Het is de eeuwige balansoefening van de zender: enerzijds de wat verroeste Eén-kijker behouden, anderzijds nieuw publiek aanboren.

VIER zag 'Callboys' en 'De rechtbank' mooi scoren, maar verzette globaal geen bakens. 'Bake Off Vlaanderen' startte met net wat minder kijkers dan vorig seizoen. Het schrappen van een tweede primetime-programma, omdat 'Gert Late Night' vroeger op de avond wordt uitgezonden, levert dan weer succes op voor Gert en James, maar zorgt voor leegte na de avonturen op de Evanna. Of hoe de tering naar de nering wordt gezet.

Ellende boven emoties

Opvallende vaststelling: 'Studio Stan' en 'Merci voor de muziek' - absolute tranenzoekers - bleven onder de verwachtingen. Stan trok gewoon erg weinig kijkers, Bart en Nora speelden voor een overwegend oud publiek. Zo haalde Koen Wauters met het VTM-programma 'Over winnaars' globaal haast 300.000 kijkers minder, maar wél een hoger marktaandeel bij zowel kijkers van 18 tot 44 als van 18 tot 54 jaar. Koen speelde voor ruim 140.000 fans tussen 18 en 54 jaar, Bart en Nora haalden daar geen 130.000 kijkers. Het lijkt wel dat het genre geen jong publiek weet te bekoren. VTM zag dan weer erg veel kijkers afstemmen op de vijfde jaargang van 'Alloo en de wegpolitie'. We blijven blijkbaar genieten van herkenbare verkeersellende voor anderen.