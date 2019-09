Zelfs Dan Karaty is verbluft: Lana’s schaduwdans grijpt naar de keel in 'Belgium's Got Talent' DBJ

27 september 2019

00u00 0 TV De derde auditieaflevering van 'Belgium's Got Talent' wordt vanavond gedomineerd door het jonge vrouwelijke geweld van Lisa (21) en Lana (15). De ene verbluft de jury met een zelfgeschreven pianonummer, de andere met een persoonlijke moderne dans.

Lisa (21) brengt zelfgeschreven lied achter haar piano

Lisa uit Opoeteren neemt vanavond in een knalroze mantelpakje en met een hemelsbrede glimlach plaats achter haar piano, om de jury te verbluffen met een zelfgeschreven nummer. "Wat de uitkomst in deze wedstrijd ook gaat zijn, ik ben ervan overtuigd dat we nog veel van je gaan horen", zegt Stan Van Samang.

Lisa is nog jong, maar allerminst onervaren. "Ik heb al vaker op een podium gestaan, maar niet voor zo'n groot publiek. Ik heb altijd al graag gezongen, dat doe ik het liefst, en ik wil natuurlijk graag gehoord worden door zo veel mogelijk mensen. Door de jaren heen ben ik zelfzekerder geworden op het podium, omdat ik steeds meer besef dat dit is wat ik met mijn leven wil doen. Ik wil genieten van wat ik graag doe, en me niet nerveus maken. Maar eigenlijk heb ik die extra adrenaline ook nodig om beter te kunnen zingen."

Muzikale familie

Lisa heeft haar talent van geen vreemden, want ze groeide op in een muzikale familie. "Vooraleer ik begon met zingen, heb ik tien jaar klassieke piano gestudeerd, vanaf m'n achtste", vertelt ze. "Stilaan ben ik mezelf gaan begeleiden op piano. In het middelbaar heb ik dan twee jaar zangles gevolgd. Mijn ouders zijn ook lang actief geweest in de muziek: mijn vader, die Italiaanse roots heeft, speelde toetsen en mijn moeder zong, en ze traden samen op als duo. En nu zit ik in mijn vierde jaar aan het conservatorium in Maastricht, net over de grens. Dat ik daar zou gaan studeren, was ook een idee van mijn ouders.

Heel mijn leven hebben ze me gesteund in mijn muzikale ambities. Daar ben ik hen nog steeds erg dankbaar voor. Ook al omdat ik in Maastricht mijn huidige vriend heb leren kennen."

Waarom niet 'The Voice'?

Lisa treedt in 'Belgium's Got Talent' aan als zangeres, maar had ze niet beter haar kans gewaagd bij 'The Voice'? "Het totaalplaatje moet kloppen", zegt ze. "In 'The Voice' moet je eerst een blind audition doen, maar ik ben ervan overtuigd dat het bij zingen en optreden draait om een bepaald totaalconcept. Dat krijg je niet wanneer je enkel een stem hoort. Charisma en uitstraling op een podium vind ik ook belangrijk. Ik had het gevoel dat mijn persoonlijkheid en karakter beter doorstralen in 'Belgium's Got Talent', ook omdat ik een zelfgeschreven nummer kon zingen en geen cover moest brengen zoals in 'The Voice'."

Lana's (15) schaduwdans grijpt naar de keel

"Ik heb altijd in de schaduw geleefd", vertelt Lana aan de jury, wanneer ze in het gezelschap van vier gemaskerde en volledig in het zwart gehulde dansers het podium van 'Belgium's Got Talent' betreedt. "Ik kan heel onzeker zijn en dat deel vind ik niet zo leuk aan mezelf, daarom heb ik het verwerkt in mijn dans."

In de Antwerpse Stadsschouwburg brengt Lana een sierlijke aaneenschakeling van pirouettes en spreidstanden, die de harten van de jury én het publiek verovert. Zelfs ex-topdanser Dan Karaty is verbluft door de prestatie. "Het was een geweldig stuk, ik hou echt van de manier waarop je danst", zegt hij na afloop.

De jonge danseres ervaarde haar auditie als één grote rush. "Ik had eigenlijk meer stress voor wat ik moest zeggen op het podium dan voor mijn dansstuk", lacht Lana. "Ik had heel veel geoefend, maar ik was vooral bang om iets doms te zeggen. Toch was de auditie een droom die uitkwam. Al die mensen, de camera's... Echt bijzonder."

Jaloerse 'vrienden'

Lana's auditie viel op door de persoonlijke insteek. De vier gemaskerde dansers vertolkten haar onzekerheid, die haar bij momenten letterlijk naar de keel grijpt. "Het leven van een danser is niet altijd simpel", vertelt Lana. "Zogezegde vrienden die achter je rug praten of je laten zitten... Het is niet altijd makkelijk. Ik denk dat heel wat mensen ook jaloers zijn en me niets gunnen. Tot begin deze week wist ook niemand dat ik zou deelnemen aan 'Belgium's Got Talent'."

Vijftien jaar is Lana, maar haar leven bestaat al voor het grootste deel uit dansen. De West-Vlaamse zit op internaat in Antwerpen, waar ze in het kunstonderwijs tot 18 uur per week danslessen volgt. Als model voor danskleding reisde ze deze zomer ook naar de Verenigde Staten. "Het is mijn grote droom om professioneel danser te worden", aldus Lana. "Daar heb ik het internaat graag voor over. Niet naar feestjes kunnen gaan maakt me dan niet zo veel uit. Ik zou het liefste een bekende danseres worden die achter de grootste wereldsterren danst. Onlangs ben ik naar Ariana Grande gaan kijken in het Sportpaleis. In zo'n show meedansen lijkt me het ultieme, maar laat me nu maar even focussen op mijn opleiding. Ik doe het stap per stap."

'Belgium's Got Talent’ om 20.40 uur op VTM.