Zelf ook eens meedoen met ‘Beste Kijkers’? Dit is je kans! SDE

04 september 2019

Dit seizoen krijgt ook jij thuis de mogelijkheid om in het panel te zetelen van ‘Beste Kijkers’, in de laatste aflevering. Knap of slim zijn? Niet nodig, aldus presentatrice Nathalie Meskens. Geestig zijn is de boodschap! Op vtm.be kan je een filmpje insturen om kans te maken op een zitje.