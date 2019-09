Zeldzame taferelen in ‘bedgeheimen’ van Alex Agnew: "Nu begin ik ook te blèten” MVO

18 september 2019

In 'bedgeheimen' met James Cooke is Alex Agnew open over de relatie met zijn vader, zijn dochter en een enorme faalangst.

“Ik moet eerlijk zijn, er was niks op deze boot in mijn comfort zone”, begint hij zijn verhaal. “Ik heb kei harde faalangst”, gaat hij verder. Je legt een lat waar je altijd maar over moet. Ik ben ook mijn eigen ergste vijand. Daar komt dat ego ook van, dat is mega-overcompensatie.”

Vader verloren

Mogen we dan zeggen dat Alex een perfectionist is? “Toch wel. Ik ben opgevoed door een redelijk autoritaire vader, die heel veel van mij verwachtte dat ik heel lang niet heb kunnen waarmaken. Hij kwam uit een arm arbeidersgezin, hij heeft alles opgebouwd uit niks. En hij vond een opleiding min of meer het belangrijkste dat er was, en ik niet.”

“Aan het einde van zijn leven heeft hij een herseninfarct gehad, en ik zag hem toen wel aftakelen. Hij was heel hulpbehoevend en ging het er heel slecht mee...” Op dat moment kan Alex zijn tranen niet meer bedwingen. “Nu begin ik hier ook te blèten. Zeg, wat is dat met dit programma? Hoe krijg jij dat altijd voor mekaar, James?”

Hij vertelt ook dat zijn vader zijn eerste held was. Ik mis hem nog elke dag. Zeker tijdens die eerste keer Sportpaleis. Dat is heel spijtig dat ik niet even van het podium kon gaan om mijn pa vast te pakken. Mijn ma zat wel op de eerste rij. Ze was de enige die rechtstond tijdens het applaus, maar ik zal nooit die blik in haar ogen vergeten: ‘dat is die van mij!’”

Alex als ouder

Alex herkent ook veel van zijn vader in zichzelf. “Er waren veel dingen die ik hem kwalijk nam toen ik jong was, waarop ik mezelf letterlijk heb betrapt, dat ik ze ook deed.”

“Vanaf het moment dat mijn dochtertje geboren is heb ik gezegd: ik ga die elke dag vastpakken en zeggen dat ik ze graag zie. Zodat ze nooit in haar leven het gevoel heeft dat dat niet zo was.” Wanneer James hem vraagt of hij zich dan wel zo voelde, wordt Alex weer emotioneel. “Ja, en daarom wil ik niet dat het bij haar zo is. Ik wordt er emotioneel van omdat ik dat het belangrijkste vind dat er is.”

“Toen ik Amy voor het eerst vasthad na de bevalling en wist ‘dit is mijn kindje’, dacht ik dat ik vanalles moest voelen, en ik voelde dat nog niet. Toen heb ik wel aan mezelf getwijfeld. Maar toen deed ze opeens haar oogjes open. Ze keek naar mij en ik zei letterlijk: ‘hallooo’, en toen was ik papa. That’s my girl, voor heel mijn leven, ben jij het.”