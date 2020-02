Zeger en Xander houden contact met andere ‘Kamp Waes’-deelnemers: “We gaan samen de Mont Blanc beklimmen” Redactie

04 februari 2020

12u00

Bron: HUMO 4 TV Onze favoriete durfal Tom Waes rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moesten doorlopen. De overblijvers gingen in de finale aflevering van afgelopen zondag hun laatste dag in, waarbij nog een grote test volgde. Uiteindelijk bleken niet alleen Debbie, Joni en David, maar ook Zeger en Xander de overwinnaars van het programma. In HUMO blikken die laatste twee deze week terug op hun eindzege. “ Onderweg naar huis is mijn vader gestopt aan de McDonald’s: daar heb ik me volgepropt.”

Wie bleef aan boord en haalde het einde van ‘Kamp Waes’? Na een verschrikkelijk zware nacht volgde tijdens de laatste aflevering nog één laatste, grote test. Stijn en Fly wilden immers weten of de resterende kandidaten ook kunnen functioneren in een team van echte Special Forces. Zeger en Xander slaagden in de proef, en mogen zich zo - samen met Debbie, Joni en David - de winnaars van het programma noemen. En dat heeft zo zijn gevolgen, gezien er intussen een hechte band is gegroeid tussen de twee deelnemers. “We komen goed overeen: we zien elkaar een paar keer per week”, zegt Zeger in HUMO. Xander treedt hem bij: “Ik ben beginnen te kickboksen in dezelfde club als Zeger.”

Net zoals bij veel andere programma’s konden de kandidaten ook op de nodige hulp rekenen. “Wie dat wilde, kon psychologische bijstand krijgen”, zegt Zeger. “Ik heb daar geen gebruik van gemaakt, maar ze hebben ons daar achteraf wel nog voor gebeld, om te checken of alles goed ging met ons. Je hersenen willen je lichaam beschermen, maar als je pijn voelt, kun je volgens mij nog dubbel zo ver gaan. Je lichaam is gemaakt om te overleven, hè.” Xander was zelfs geschrokken van zijn eigen kunnen tijdens ‘Kamp Waes’: “Had je mij op voorhand gezegd: ‘Dit zal je allemaal moeten doen’, dan had ik vriendelijk bedankt.”

Contact houden

Alle kandidaten houden wel nog contact met elkaar. “We hebben twee WhatsApp-groepen: één met alle 15 kandidaten, en één met de 5 die het einde haalden”, zegt Xander. “Met die laatste groep gaan we samen de Mont Blanc beklimmen. De band met hen is net iets sterker, omdat we meer hebben meegemaakt.” Ook Zeger wil de banden blijven aanhalen: “We zijn onlangs met de mensen van de Special Forces op restaurant geweest. Dat was Supertof!”

