Ze reizen samen de wereld rond, maar staat de bromance van Sergio en Axel op het spel? MVO

09 oktober 2019

11u30 0 TV Sergio Herman en Axel Daeseleire. De ene tovert al meer dan 30 jaar een unieke mix van exotische smaken uit zijn koksmouw, maar heeft amper tijd om een stapje in de wereld te zetten. De andere is een ervaren globetrotter met een voorliefde voor lekker eten. In ‘Sergio & Axel: Van De Kaart’ trekken ze vanaf woensdag 9 oktober samen naar Thailand, Japan, India, Mexico, Libanon en Noorwegen, naar landen die doen watertanden. Op deze ontdekkingstocht naar ultieme smaken komen ze elkaar én zichzelf voortdurend tegen.

Tijdens hun trip dompelen Sergio en Axel zich onder in de couleur locale van elk land. Voor de ene een nog grotere ontdekking dan voor de andere. Beginnen doen ze in Thailand, volgens Axel een culinair bordeel voor Sergio. Op een lokale nachtmarkt beleeft de chef een eerste cultuurshock als hij de ratten tussen de kraakverse producten ziet lopen. Het duo ziet ook – en ruikt vooral – hoe traditionele vissaus wordt gemaakt en gaat in het Zuiden back to basics in de wijde natuur. Sergio krijgt in Thailand ook een absolute topdelicatesse voorgeschoteld: vogelnesten. Geen bereiding met gehakt en ei, maar echte zwaluwnesten waarvoor waanzinnig veel geld wordt neergeteld. Durven de stoere boys ook een traditionele Thaise tattoo te laten zetten, met een bamboestok en ijzeren pin? Tijdens de lange tocht wordt hun culinaire bromance ook nu en dan op de proef gesteld. Vooral in een oncomfortabele nachttrein, zo blijkt.